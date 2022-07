Ob današnji obletnici genocida v Srebrenici pokop 50 žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji spominski slovesnosti ob 27. obletnici genocida v Srebrenici bodo v bližnjem spominskem centru v Potočarih pokopali posmrtne ostanke 50 bošnjaških žrtev od skupno več kot osem tisoč, kolikor so jih v samo nekaj dneh od 11. julija 1995 ubile sile bosanskih Srbov. Žrtev se bodo spomnili tudi v Ljubljani.

Organizacijski odbor je ob tokratni obletnici izpostavil vlogo žensk v boju za resnico o genocidu, kot tudi to, da so bile tudi one žrtve.

Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom posmrtnih ostankov žrtev, ki so jih v preteklih letih našli v številnih množičnih grobiščih, bosta kot vsako leto potekala na dan, ko so enote bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića zavzele Srebrenico, takratno varovano območje Združenih narodov, in začele množične poboje Bošnjakov.

Po podatkih spominskega centra v Potočarih so sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh, do 19. julija 1995, v tej bošnjaški enklavi ubile 8.372 bošnjaških moških in dečkov, pa tudi žensk.

Posmrtne ostanke žrtev so po vojni našli v več kot 150 množičnih grobiščih, večinoma sekundarnih. V Potočarih od leta 2002 vsako leto posmrtne ostanke identificiranih žrtev pokopavajo na osrednji spominski slovesnosti. Do zdaj so pokopali 6.671 žrtev genocida.

Pokol v Srebrenici je za genocid leta 2007 spoznalo Meddržavno sodišče v Haagu. V članicah EU 11. julij od leta 2009 velja za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici.

Predsednik republike Borut Pahor se bo na povabilo predsednika mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji muftija Nevzeta Porića danes v Ljubljani v Muslimanskem kulturnem centru udeležil slovesnosti ob obletnici genocida, na kateri bo imel tudi slavnostni nagovor.

Predsednica DZ: Spomin Srebrenice naj bo trajen opomin

Žal se zdi, da je kruta srebreniška zgodovinska ura pozabljena, saj smo že več mesecev priča novi vojni v naši bližini, katere vpliv občuti malodane ves svet, je v poslanci ob današnji 27. obletnici genocida v Srebrenici opozorila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Naj bo bridki spomin Srebrenice trajen in iskren opomin, je dodala.

Po njenem prepričanju je spravni proces pomemben dejavnik evropske prihodnosti regije. "V že tako krhkem okolju Zahodnega Balkana je evropska perspektiva nujna, stabilnost in mir v regiji pa vrednoti, ki obenem pomenita tudi garant vsestranskega napredka in razvoja," je poudarila.