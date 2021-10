Novozelandsko mesto je po 23 letih dela odpustilo čarovnika

88-letni Ian Brackenbury Channell se je po 23 letih znašel brez službe, saj ga je mestni svet novozelandskega Christchurcha odpustil, poroča The Guardian. Channell, ki je sicer Anglež in je prišel na Novo Zelandijo leta 1976, je v tem času zaslužil približno 300 tisoč evrov. Channell je uradni čarovnik Nove Zelandije postal leta 1990 na predlog takratnega predsednika vlade Mika Moora. Čeprav je večino časa preživel v mestu Christchurch, ki ga je tudi plačevalo, je Channell v svoji vlogi čarovnika potoval po vsej državi in s čarovnijo pomagal ljudem. Znan je bil predvsem po plesih za priklic dežja med sušnimi obdobji.

"Odprto, raznoliko in moderno mesto"

V Christchurchu so se za odpust čarovnika odločili, ker "gre mesto v drugačno smer glede privabljanja turistov, novih prebivalcev in investicij". Po besedah predstavnika mestnega sveta želijo Christchurch v svetu promovirati kot odprto, raznoliko in moderno mesto, kjer pa 88-letni čarovnik nima vloge. "Med vrsticami njihova pojasnila pomenijo, da sem star in dolgočasen," je pojasnila mestnega sveta komentiral Channell, ki pa je vsem prebivalcem mesta obljubil, da bo še naprej ostal mestni čarovnik, četudi za to ne bo plačan. Prebivalci Christchurcha svojega čarovnika obožujejo in so zaradi najave o njegovi odpustitvi tudi protestirali, vendar brez uspeha.