Novi Zelandiji želijo spremeniti ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Novi Zelandiji so vse glasnejši pozivi staroselcev, ki želijo državi nadeti starodavno maorsko ime Aotearoa.

Te Pati Maori, stranka novozelandskih staroselcev Maorov, je v novozelandski parlamenti vložila pobudo za preimenovanje države. Želijo, da se namesto Nove Zelandije uporablja ime Aotearoa, v maorščini "dežela dolgega belega oblaka", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Skrajni čas je, da maorski jezik vrnemo na mesto, ki mu pripada – da postane prvi in uradni jezik te države. Mi smo polinezijska država, mi smo Aotearoa," je ob vložitvi pobude dejal Rawiri Waititi, eden od voditeljev stranke Te Pati Maori.

Preimenovali bi vsa mesta in kraje v državi

Preimenovati ne želijo le države, temveč v staroselski jezik spremeniti oziroma povrniti "imena vseh mest in krajev po državi," še poroča dpa.

Foto: Pixabay

"Dovolj imamo tega, da jezik naših prednikov maličijo, poenostavljajo in ignorirajo. V 21. stoletju se to mora spremeniti," je sporočil Waititi. Maori so sicer največja etnična manjšina na Novi Zelandiji, predstavljajo 16,5 odstotka prebivalstva.

Zgodovinsko netočno ime?

Ob pobudi, ki se je pojavljala že v preteklosti, pa so se ponovno obudili tudi pomisleki, med njimi ta, da preimenovanje Nove Zelandije ne bi bilo zgodovinsko točno. Ime Aotearoa naj bi namreč v izvirniku uporabljali le za Severni otok, ne za celotno območje današnje Nove Zelandije.

Najostreje se je na pobudo staroselcev odzval Winston Peters, vodja nacionalistične stranke Najprej Nova Zelandija, ki je poziv k preimenovanju označil za "levičarsko radikalno 'sranje'" in "neumen ekstremizem".

Foto: Pixabay

Že zdaj ponekod uporabljajo obe imeni

Novozelandska premierka Jacinda Ardern se je medtem na podobno pobudo lani odzvala bolj spravljivo. "Opažam, da se imeni Aotearoa in Nova Zelandija vse pogosteje pojavljata kot enakovredni. Mislim, da je to pozitivno," je dejala. Obe imeni sta med drugim zapisani tudi na novozelandskih potnih listih.

Ime Nova Zelandija sicer izvira iz časov kolonializma, "zakrivili" so ga nizozemski kartografi, ki so risali zemljevide tega območja in otoka poimenovali po najzahodnejši nizozemski provinci Zelandiji, v izvirniku Zeeland.

Preberite še: