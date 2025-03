Novo hit mesto za oddih ob koncu tedna: vrhunska kava in pogled, ki jemlje dih!

Nova postaja INA ob vstopu v predor Učka ponuja več kot gorivo – pogled, ki jemlje dih, vrhunsko kavo in popolne fotografije za na Instagram! Panorama Kvarnerja, občutek miru in kraj, od koder ne boste želeli oditi. Ustavite se, uživajte in ujemite kader, ki bo navdušil, preden nadaljujete pot!

Predstavljajte si to – pomladni vetrič, sonce skozi vetrobransko steklo, vi pa se počasi približujete predoru Učka. Ne glede na to, ali se vračate z nepozabnega konca tedna v Istri ali šele začenjate novo avanturo, obstaja eno mesto, kjer se preprosto morate ustaviti. Tik ob vstopu v predor Učka z vzhodne strani je INA odprla svojo najsodobnejšo maloprodajno lokacijo – ne le bencinsko postajo, temveč pravo oazo za popotnike.

Poleg vrhunske hrane, pijače, razgleda in sprostitve ta postaja ponuja tudi najboljše za vaš avtomobil – goriva INA Class Plus in Class Plus Premium, ki zagotavljajo vrhunske zmogljivosti in največjo učinkovitost, saj vemo, da je kakovost goriva ključna za varno in prijetno potovanje.

Foto: INA, d.d.

S pogledom, ki jemlje dih, je to popolna lokacija za kratek postanek in uživanje v vrhunski ponudbi Fresh Cornerja. Ta je na lokaciji, ki ponuja izjemno panoramo Kvarnerja ter občutek prostornosti in svobode. Ure in ure bi lahko sedeli in preprosto opazovali daljavo, vpijali mir in lepoto morja, oddaljenih otokov in neba, ki se zliva z obzorjem. In vse to brez hrupa avtomobilov, saj je postaja odlično umeščena, da zagotavlja občutek miru in sprostitve.

Na enem mestu je vse, kar potrebujete

Klasična ponudba priljubljenih hot dogov, pizza wrapov in sendvičev je zdaj razširjena s toplimi obroki, pa tudi s sočnimi hamburgerji, hrustljavim krompirčkom in čevapčiči – idealnimi za tiste, ki si želijo konkretnega obroka, preden prispejo na cilj ali se vračajo domov. Vse je zasnovano tako, da si lahko hitro postrežete, se osvežite in pot nadaljujete brez izgube časa. Tudi tisti, ki pazijo na prehrano, bodo našli nekaj zase, saj ponudba vključuje številne sveže in zdrave možnosti.

Starši si lahko oddahnejo – moderno in varno otroško igrišče otrokom omogoča zabavo, medtem ko vi uživate v pogledu, vrednem milijon dolarjev, in pijete drugo skodelico kave.

Foto: INA, d.d.

Poleg vizualnega doživetja so postavljeni novi standardi glede ponudbe in storitev. Na postajah INA se pije vrhunska stoodstotna arabica iz Brazilije, ki so jo izbrali prav kupci skozi več degustacij. Ima note čokoladnega mleka in mandljev in je že osvojila obiskovalce, čeprav so jo predstavili šele pred nekaj meseci. Mnogi pravijo, da je to najboljša kava, ki jo lahko pijete na bencinskih postajah na Hrvaškem.

Pogled na Kvarner, ki si zasluži všeček na Instagramu

Če imate radi dobre fotografije, je to prava lokacija za vas. Panorama Kvarnerja ponuja popolno kuliso za navdihujoče trenutke, in kot pravijo tisti, ki so že bili tukaj – všečki kar dežujejo. Če želite videti, kako neverjetno je videti v objektivu drugih, pokukajte na profil INA na Instagramu (@inahrvatska) in TikToku (@inahrvatska), kjer smo ujeli nekaj najbolj osupljivih prizorov!

Foto: INA, d.d.

Dodatna ugodnost za imetnike aplikacije MOL Move

Poleg vrhunske ponudbe INA omogoča dodatne ugodnosti za svoje zveste kupce! Z aplikacijo MOL Move lahko na vseh maloprodajnih mestih INA zbirate točke z vsakim nakupom in jih nato unovčite ob vrnitvi domov v Slovenijo. Tako vsaka postaja na poti postane še bolj vredna postanka!

Zato se naslednjič, ko se odpravljate proti Istri ali vračate domov, obvezno ustavite tukaj. Uživajte v razgledu, popijte vrhunsko kavo in si privoščite postanek, da bo vaše potovanje še prijetnejše. Kajti včasih ni pomemben le cilj – ampak tudi trenutki, ki jih doživimo na poti. In ne pozabite na varnost – spočiti vozniki sprejemajo najboljše odločitve. Zato si vzemite odmor, vdihnite svež zrak in se varno podajte novim kilometrom naproti.

Naročnik oglasnega sporočila je INA, d.d.