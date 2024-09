Novigrad povsem pobeljen. Domačini: Česa takega še nismo videli. #video

Ob zahodni obali Istre je v četrtek mnoge presenetil pojav morske pene. Najbolj zanimiv prizor so posneli v Novigradu, kjer je peno naneslo po vsem mestu. Številni so ob pogledu na prizor mislili, da je sneg, tovrstnega pojava pa ne pomnijo niti domačini, ki tu živijo že več kot 30 let. Pojav sicer lahko spodbudi intenzivno morsko cvetenje, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj mesecih.

Morska pena nastane, ko se organski materiali, prisotni v morski vodi (alge in plankton), razgradijo in sprostijo snovi, ki delujejo kot površinsko aktivne snovi.

Te snovi zmanjšajo površinsko napetost vode in omogočijo nastanek zračnih mehurčkov. Pod vplivom močnega valovanja in vetra se mehurčki kopičijo ter tvorijo peno, ki se nabira na gladini morja in ob obali.

Meteorologi: Gre za povsem naraven proces

Na spletni strani Istrameta, kjer preučujejo vremenske pojave in napovedujejo vreme, so dodali, da je pojav na prvi pogled sicer videti nenavadno, a gre za povsem naraven proces, ki v Istri ni redek, še posebej ob spremenljivih vremenskih razmerah poleti in jeseni. Navedli so tudi, da pojav lahko spodbudi intenzivno morsko cvetenje, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj mesecih.

Domačini česa takega še niso videli

Zaradi močnega vetra tokrat ni pobeljena samo obala, temveč vse mesto. To je videti predvsem v Novigradu.

Čeprav meteorologi pravijo, da je to pogost pojav, ga meščani še niso videli. "Res sem mislila, da sneži, saj so vremenoslovci napovedovali nekaj snega," je za Novo TV povedala domačinka Sanela. Njena prijateljica Sanja je dodala, da v Novigradu živi že 30 let in tega še ni doživela.