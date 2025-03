Vrstijo se skrb vzbujajoče podrobnosti: kaj vse je bilo narobe z nočnim klubom Pulse

Po zadnjih podatkih je v požaru, ki je v noči na nedeljo izbruhnil v nočnem klubu Pulse v Severni Makedoniji, umrlo najmanj 59 ljudi, vsaj 155 je ranjenih. Na koncertu skupine DNK, ki je v požaru izgubila tri člane in fotografa, je bilo občinstvo v povprečju staro od 14 do 25 let, zato je med žrtvami veliko mladoletnikov. Po do zdaj znanih podatkih se tragedija sploh ne bi smela zgoditi, saj je klub obratoval na podlagi ponarejenih dovoljenj, lastnik pa je imel že dalj časa blokirane bančne račune.

Po do zdaj znanih podatkih je požar med koncertom skupine DNK v klubu izbruhnil zaradi pirotehnike na odru, trenutek, ko so iskre zanetile ogenj, so številni posneli, posnetek pa se je razširil na družbenih omrežjih.

Požar se ne bi tako hitro razširil, če strop ne bi bil narejen iz zelo vnetljivega materiala, zaradi česar se je ogenj hitro razširili po celotnem objektu, ki je že na prvi pogled zelo improviziran.

Po poročanju spletnega portala skopje1.mk je bilo v stavbi diskoteke prej skladišče preprog. Kako se je zgodila sprememba namembnosti objekta, za zdaj ostaja neznanka, a vse kaže, da je bila pri tem prisotna korupcija.

Diskoteka več kot očitno za take dogodke ni bila ustrezna, saj je bilo v njej po nekaterih ocenah med koncertom kar 1.500 ljudi, objekt pa nima zasilnih izhodov, tudi obstoječi vhod je zelo ozek. Iz kočanske bolnišnice so že sporočili, da je bil vzrok smrti več ljudi prav stampedo na izhodu iz stavbe.

Dovoljenja so bila ponarejena

Makedonski notranji minister Panče Toškovski je sporočil, da so aretirali 20 ljudi. Diskoteka je imela dve nezakoniti licenci, ki sta bili ponarejeni. Izdani sta bili leta 2024. "To podjetje nima zakonitega dovoljenja za obratovanje," je dejal minister. "Podrobnosti v okviru tega preiskovalnega postopka ne bi želel razkrivati. Ta licenca je, tako kot marsikaj drugega, povezana s podkupovanjem in korupcijo. Makedonsko javnost želim opozoriti, da imajo za razliko od dozdajšnjih primerov vsi, ki so vpleteni v nezakonito izdajo licenc, ime in priimek ter bodo odgovarjali," je dodal Toškovski.

Makedonski notranji minister Panče Toškovski je razkril, da so bila dovoljenja za klub ponarejena. Foto: Pixsell/HaloPix Po njegovih besedah sta tožilstvo in policija v zvezi s tem kaznivim dejanjem osumila več kot 20 oseb. "Na policijski postaji je okoli 15 ljudi. Nekateri osumljenci so že mrtvi, nekateri so v bolnišnici. Tam imamo zavarovane štiri osebe, dva člana benda, sina lastnika diskoteke in poslovodjo pravne osebe, ki je upravljala diskoteko. Nekateri od pridržanih posameznikov so osebe, ki so po zbranih dokazih neposredno krive za to tragedijo. Pridržali smo organizatorja dogodka, za katerega sumimo, da je neposredno povezan s tem dogodkom. Pridržana sta bila tudi nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo in nekdanji vodja sektorja na ministrstvu za gospodarstvo. Pridržali smo nekdanjega direktorja uprave za zaščito in reševanje ter tri zaposlene na Upravi," je na novinarski konferenci dejal Toškovski.

Podjetje ima blokirane račune

Spletni portal skopje1.mk poroča, da je obratovalno dovoljenje za Club Pulse prejelo podjetje MMMM cafe DOOEL. Kot izhaja iz dovoljenja ministrstva za gospodarstvo, ki ga je objavila TV21, je družba dovoljenje prejela 13. marca 2023 od državne sekretarke Razmene Čekić Đurović. Ni znano, ali je dovoljenje medtem poteklo.

Ob tem je sporno tudi dejstvo, da ima podjetje MMMM cafe DOOEL, ki je bilo ustanovljeno leta 2020, po javno dostopnih podatkih že dalj časa blokiran račun. Makedonski mediji se zato sprašujejo, kako je to podjetje sploh prodajalo vstopnice in pijačo strankam v klubu.

Vlada Severne Makedonije se je zaradi nesreče ob 16. uri sestala na izredni seji in sprejela odločitev o razglasitvi sedemdnevnega žalovanja. Sprejeli so tudi odločitev o izredni inšpekciji vseh nočnih klubov in drugih objektov, v katerih se organizirajo zabave.