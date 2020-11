Nova, tempirana 'covid bomba'? Verniki poljubljali krsto patriarha Irineja #video #foto

Potem ko je po 15 dneh izgubil bitko z novim koronavirusom, so posmrtne ostanke patriarha Srbske pravoslavne cerkve Irineja prepeljali v stolnico svetega nadangela Mihaela v Beogradu, jutri pa bo pokopan v cerkvi svetega Save. Vse do takrat se lahko verniki od njega poslavljajo in čeprav cerkev ob tem poziva k spoštovanju epidemioloških ukrepov, so mnogi, kot je razvidno iz fotografij in posnetkov, pozabili tako na maske kot varno medsebojno razdaljo.

Foto: Reuters

Še več, pred krsto, ki je bila pokrita s steklom, da se je videlo obraz pokojnega, so nekateri padali na kolena, poljubljali križ in steklo krste. Tega je sicer vmes eden od svečenikov večkrat razkužil, poroča srbski Telegraf. Posnetke poslavljanja vernikov od patriarha Irineja si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

Foto: Reuters

Pred njim je umrl tudi vodja Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori

Konec oktobra je po okužbi z novim koronavirusom umrl tudi vodja Srbske pravoslavne cerkve (SPC) v Črni gori, metropolit Amfilohije. 83-letnik je bil drugi najvišji predstavnik v hierarhiji SPC takoj za patriarhom Irinejem. Pogreba metropolita Amfilohija se je v Podgorici udeležilo več tisoč ljudi, nakar so poročali o številnih okužbah.