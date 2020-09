Nov tragični mejnik koronavirusne bolezni v ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je o novih podatkih glede smrtnih žrtev v torek dejal, da je škoda, da je umrlo 200 tisoč ljudi, vendar da bi jih umrlo 2,5 milijona, "če ne bi pravilno ukrepali". Prav tako je dejal, da jim gre v ZDA dobro, saj da borze rastejo, za koronavirus pa je okrivil Kitajsko, piše STA.

ZDA na vrhu lestvice po številu umrlih in okuženih na svetu

ZDA imajo največje skupno število mrtvih in okuženih na svetu, glede na število prebivalcev pa so po smrtnih primerih Američani peti na svetu – za Perujem, Bolivijo, Čilom, Španijo in Brazilijo. "200 tisoč mrtvih je presunljiva številka, ki si jo je težko predstavljati. To je uničujoč človeški davek te pandemije in tega ne smemo pozabiti," je dejal demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, ki mu Trumpov odnos do pandemije utrjuje vodstvo v anketah.

Foto: Reuters

Številka je presunljiva glede na to, da so ZDA v pandemijo prišle kot najbolje pripravljena država glede na globalni indeks zdravstvene varnosti. Trump je 26. februarja izpostavil ta indeks in se pohvalil, da so najbolje pripravljeni na pandemijo od vseh držav na svetu. "Preprosto si ni mogoče zamisliti, kam smo prišli v državi z najsodobnejšimi laboratoriji, najboljšimi znanstveniki in največjimi zalogami zdravstvene opreme," je povedala raziskovalka Univerze Johnsa Hopkinsa Jennifer Nuzzo.

Predsednik ZDA je v začetku zmanjševal nevarnost pandemije, navajal napačne informacije, promoviral nepotrjena zdravila, trdil, da je v ZDA veliko okuženih, ker veliko testirajo, ter zavračal nošenje maske. 10. aprila je zagotovil, da v ZDA ne bo niti 100 tisoč mrtvih, kar se je potem zgodilo 27. maja, poroča STA.

Okoli 800 smrtnih žrtev na dan

Ob izbruhu pandemije marca letos je bila številka 200 tisoč po napovedih strokovnjakov maksimalna za celotno leto. Najverjetneje pa ni niti popolna, saj je Center za nadzor nad boleznimi (CDC) ugotovil, da je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta iz takšnih in drugačnih razlogov umrlo kar 215 tisoč ljudi več kot v prejšnjih letih. Univerza Johnsa Hopkinsa je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta naštela 150 tisoč mrtvih zaradi bolezni covid-19.

Univerza Washington zdaj napoveduje, da bo do konca leta v ZDA zaradi koronavirusa umrlo 378 tisoč ljudi. Trenutno jih v ZDA umre okrog 800 na dan, kar je sicer manj kot na vrhuncu pandemije aprila letos, ko je na dan umrlo okrog 2500 ljudi. "200 tisoč mrtvih je številka, ki strezni in presuni," je menil direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci.

Foto: Reuters

Na travniku National mall med Belo hišo in kongresom so ljudje v torek posadili 200 tisoč ameriških zastav. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je pri zastavicah dejala, da bi to lahko preprečili. "Ne vsega, ampak večji del bi lahko zagotovo preprečili," je dejala.

ZDA niso imele in še vedno nimajo celovite nacionalne strategije boja proti koronavirusu in vsaka država počne, kar se guvernerju zdi pametno, če ga nasprotniki ukrepov za omejitev pandemije ne onemogočijo na sodišču. To se trenutno dogaja v Pensilvaniji, kjer je zvezni sodnik razveljavil ukrepe guvernerja Toma Wolfa.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi Foto: Reuters

Guverner Wisconsina je zaradi naraščanja primerov okužb v torek spet razglasil zdravstveno krizo in podaljšal obvezno nošenje mask najmanj do novembra. Okužbe so poskočile predvsem med mladimi od 18. do 24. leta starosti. Wisconsin ima kar 17-odstotno pozitivno stopnjo testov za koronavirus.

New York ima po drugi strani že dva meseca manj kot odstotek pozitivnih testov, čeprav opravi največ testov od vseh zveznih držav. Do torka so jih opravili kar deset milijonov, država pa ima manj kot 20 milijonov prebivalcev. Testi so v New Yorku zastonj. Za boleznijo covid-19 se trenutno v New Yorku zdravi 470 ljudi, v torek pa so trije umrli, še navaja STA.