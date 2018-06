Se bosta Trump in Kim Džong Un vendarle srečala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrh med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong unom bo, in sicer kot je bilo sprva predvideno, 12. junija v Singapurju, je po srečanju s podpredsednikom centralnega komiteja komunistične partije Severne Koreje Kimom Yongom-cholom v Beli hiši potrdil Trump.

Trump je Kima Yonga-chola sprejel skupaj z državnim sekretarjem Mikom Pompeom in podpredsednikom ZDA Mikom Penceom. Severnokorejski gost je Trumpu dal osebno pismo Kima Jonga una. Trump je potrdil sestanek, ob tem pa potrdil, da ta ne bo prinesel nič vsebinskega, ker bo to šele začetek procesa. Trump sicer verjame, da bo ta proces uspešen. Dejal je, da je bilo Kimovo pismo prijazno in zelo zanimivo.

Trump je srečanje s Kimom pretekli teden odpovedal, ker so se severnokorejski predstavniki grdo izražali o Penceu, ko je ta namigoval, da v primeru neuspešnih pogajanj Kima Jonga-una lahko čaka usoda libijskega diktatorja Moamarja Gadafija. Slaba volja se je potem v zakulisju zgladila in Trump je začel govoriti, da vrh spet bo, državi pa sta nadaljevali priprave.

Pisma še ni odprl

Ameriški predsednik je dejal, da je bilo Kimovo pismo prijazno in zelo zanimivo, obenem pa dejal, da pisma še ni odprl in ga morda čaka presenečenje. Trump je novinarje dražil z vprašanjem koliko mu plačajo, da jim razkrije vsebino pisma.

Potrdil je, da o človekovih pravicah s Kimovim odposlancem nista govorila, vendar pa sta govorila o sankcijah. ZDA imajo menda pripravljenih več sto novih sankcij, ki jih ne bodo uvedle dokler trajajo pogovori. Trump se veseli dneva, ko bo lahko ukinil sankcije in niti več ne želi govoriti o maksimalnem pritisku na Severno Korejo.

Dobiti bi se morali že predhodniki

Predsednik ZDA je omenil, da obstaja možnost formalnega konca korejske vojne iz 50. let prejšnjega stoletja in dodal, da bi to morali urediti že njegovi predhodniki.

Trump je srečanje s Kimom pretekli teden odpovedal, ker so se severnokorejski predstavniki grdo izražali o Penceu, ko je ta namigoval, da v primeru neuspešnih pogajanj Kima Jonga-una lahko čaka usoda libijskega diktatorja Moamarja Gadafija. Slaba volja se je potem v zakulisju zgladila in Trump je začel govoriti, da vrh spet bo, državi pa sta nadaljevali priprave.

Obisk Kim Yong-chola je najvišji obisk kakšnega severnokorejskega predstavnika v ZDA po letu 2000.