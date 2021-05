Nov napad v Franciji: Z nožem napadel policistko, huje ranjeni še trije žandarji #foto

Na zahodu Francije je danes moški z nožem napadel policistko in jo huje ranil. Njeno življenje je ogroženo. Policija je po dogodku sprožila obsežno iskalno akcijo napadalca, ki so ga kasneje tudi priprli. Pri tem so bili ranjeni trije francoski žandarji.

Po navedbah policijskih virov se je napad z nožem zgodil v kraju La Chapelle-sur-Erdre v bližini mesta Nantes. Oboroženega napadalca je iskalo 80 policistov. Po poročanju tujih medijev je napadalec policistki ob napadu z nožem ukradel orožje.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je kasneje na Twitterju potrdil prijetje domnevnega napadalca.

Bali so se za učence

Predstavnik mesta je pred tem potrdil, da so vsi učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol v bližini napada na varnem v notranjosti prostorov. Francoski policisti zaradi napadov nanje že dlje časa zahtevajo boljšo zaščito in ostrejše kaznovanje.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

V mestu Avignon na jugu Francije je bil med preiskavo prodaje mamil v začetku meseca ustreljen policist. V mestu Rambouillet blizu Pariza je bila 23. aprila v zadnjem napadu islamskih skrajnežev v Franciji do smrti zabodena policistka.