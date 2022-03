Nov načrt Rusije: v Ukrajini se obeta velik preobrat #vŽivo

"Ljudje so začeli umirati zaradi pomanjkanja hrane. Vse več ljudi nima dostopa do nje, saj so vsakodnevni poskusi, da bi jim pomoč dostavili, neuspešni in zaustavljeni," so zapisale oblasti.

30. dan vojne v Ukrajini. Rusija bo spremenila vojaške cilje v Ukrajini in se preusmerila v "osvobajanje" vzhodne ukrajinske regije Donbas. Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne. Iz Mariupola poročajo o lakoti in prosijo za mednarodno pomoč. Biden bo danes obiskal Poljsko. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči nagovoril voditelje držav članic EU in se jim zahvalil za sankcije proti Rusiji, a obenem dejal, da so jih uvedli nekoliko prepozno.

They are bombing our cultural sites. They are destroying our books in an attempt to erase history. They are killing our children. They are razing our cities to the ground. They are denying our right to statehood. We will never forgive them. — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 24, 2022

Dnevni pregled dogajanja:



16.47 Pogajanja med Rusijo in Ukrajino še vedno na mrtvi točki

Glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski je danes dejal, da se pogovori med Rusijo in Ukrajino ustavljajo pri ključnih vprašanjih, hkrati pa opozoril na približevanje pri manj pomembnih vidikih. Tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je pogajanja ocenil kot "zelo težavna".

"Naša stališča se približujejo pri sekundarnih točkah, toda pri glavnih političnih vprašanjih še vedno ostajamo na mrtvi točki," je dejal Medinski.

16.03 Ruska vojska naj bi se osredotočila na vzhod Ukrajine

Rusija bo svoje glavne vojaške napore usmerila v "popolno osvoboditev" vzhodne ukrajinske regije Donbas, je danes sporočila ruska vojska. S tem naj bi namignila na morebitno prilagoditev ruskih vojaških ciljev drugod po Ukrajini.

Rusko ministrstvo za obrambo je ob tem sporočilo, da je Rusija že prej proučevala dve možnosti za "posebno vojaško operacijo" –eno, ki bi zajela vso Ukrajino, in drugo, ki bi se osredotočila le na regijo Donbas. Ti komentarji, ki so jih objavile ruske državne tiskovne agencije, nakazujejo na morebitno zmanjšanje ruskih vojnih ciljev. Ruske sile so na severu Ukrajine in v okolici Kijeva namreč naletele na močan odpor.

Vodja glavnega operativnega oddelka generalštaba ruskih oboroženih sil Sergej Rudskoj je dejal, da je 93 odstotkov pokrajine Lugansk in 54 odstotkov pokrajine Donetsk pod ruskim nadzorom. Dodal je, da je Rusija uničila večino ukrajinskih letalskih sil in mornarice. Foto: Reuters

15.01 Lavrov in Putin ravnanje Zahoda primerjala z nacističnimi metodami

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v luči uvedbe ostrih sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino danes dejal, da je Zahod proti Rusiji razglasil "totalno vojno", tak pristop pa primerjal s pristopom nacistične Nemčije. Predsednik Vladimir Putin pa je govoril o diskriminaciji ruske kulture in to primerjal s sežigom knjig v obdobju nacizma.

"Danes so nam napovedali pravo hibridno vojno, totalno vojno," je na srečanju diplomatov v Moskvi dejal Lavrov. "Ta izraz, ki so ga uporabljali v Hitlerjevi Nemčiji, zdaj uporabljajo številni evropski politiki, ko govorijo o tem, kaj želijo narediti z Rusijo," je izjavil. Vodja nacistične propagande Joseph Goebbels je v svojem razvpitem govoru v Berlinu leta 1943 pozval k "totalni vojni", pri tem pa ni znano, da bi ga v preteklih tednih dejansko uporabil kateri od evropskih politikov.

Evropski uradniki po besedah Lavrova ne skrivajo svojih ciljev, to je "uničiti, zlomiti, zatreti in zadušiti gospodarstvo in Rusijo kot celoto". Foto: Reuters

Putin pa je danes opozoril na trend, ki se odvija v številnih zahodnih državah, da zanikajo dejstva, zavračajo knjige in ljudi, ki ne ustrezajo njihovim vzorcem, je poročala ruska tiskovna agencija Ria Novosti.

"Danes poskušajo ukiniti tisočletno državo. Govorim o progresivni diskriminaciji vsega, kar je povezano z Rusijo," je dejal Putin na srečanju z dobitniki nagrad na področju kulture, ki ga je prenašala televizija.

14.52 Erdogan pozval Putina, naj častno konča vojno v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin bi moral narediti častni izhod in končati konflikt v Ukrajini, je danes na letu iz Bruslja v domovino dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Napovedal je še, da bo tako Putina kot ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega seznanil z vsebino sestankov, ki jih je opravil v okviru vrha Nata.

"Moramo povedati (Putinu), zdaj moraš biti arhitekt koraka v smeri miru. Moramo iskati načine končanja konflikta s spodbujanjem častnega izhoda," je Erdogan povedal novinarjem na letalu. Foto: Reuters

Ankara se vidi kot posrednik v ukrajinskem konfliktu in ima tesne odnose tako z Rusijo kot Ukrajino. Pred kratkim je Erdogan povabil Putina na pogovore z Zelenskim v Turčijo, potem ko je država že gostila srečanje zunanjih ministrov obeh držav.

14.32 Rusi znova objavili število padlih vojakov

Ruska vojska je danes znova objavila, koliko njenih vojakov je bilo ubitih v napadu na Ukrajino. Po poročanju AFP pravijo, da so izgubili 1.351 vojakov, medtem ko Ukrajinci trdijo, da so jih ubili več kot 15 tisoč.

Rusi trdijo tudi, da so ukrajinske sile izgubile 30 tisoč svojih mož in da so skoraj popolnoma uničili ukrajinsko letalstvo, mornarico in zračno obrambo.

14.00 Rusi obkolili ukrajinski Černiv

Ruske sile so obkolile Černiv, je danes povedal vodja regionalne vojaške uprave Vjačeslav Čaus.

Dodal je, da Rusi mesto bombardirajo s topovi in ​​bojnimi letali.

"Ukrajina želi v soboto zagotoviti humanitarni koridor za državljane Černiva," je dejala podpredsednica vlade Irina Vereščuk.

13.57 Pretresljiv posnetek: raketa padla na ljudi, ko so stali v vrsti za humanitarno pomoč

Raketa je v mestu Harkov zadela množico ljudi, ti so stali v vrsti za humanitarno pomoč.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 25, 2022

13.52 V Mariupolu množična grobnica

Združeni narodi so potrdili, da naj bi bila v obleganem mestu množična grobnica, v kateri naj bi bilo okrog 200 trupel. Kot poroča Reuters, je število smrtnih žrtev v Ukrajini preseglo 1.035.

13.47 Putin potrdil Abramovičevo vlogo v pogovorih z Ukrajino

Ruski predsednik Putin je potrdil vlogo Romana Abramoviča v pogovorih med Rusijo in Ukrajino.

13.00 Kremelj zavrača navedbe v povezavi z uporabo fosforjevih bomb v Ukrajini

Rusija je danes zanikala kakršnokoli kršitev mednarodnega prava v povezavi z uporabo fosforjevih bomb. Uporabe tega orožja v okviru ruske invazije v Ukrajini je Moskvo v četrtek obtožil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kremelj je pri tem ZDA očital, da poskušajo z navedbami o ruski grožnji uporabe kemičnega orožja preusmeriti pozornost.

"Rusija ni nikoli kršila nobene mednarodne konvencije," je na novinarsko vprašanje o ukrajinskih obtožbah glede uporabe fosforjevih bomb dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Uporabe fosforjevih bomb je Rusijo v četrtek v virtualnem nagovoru na vrhu zveze Nato obtožil Zelenski.

ZDA je Peskov očital, da si prizadevajo za politično osamitev Rusije, pri tem pa opozoril, da je taka politika "nevzdržna in ne more doseči svojega cilja". Ameriški predsednik Joe Biden je namreč v četrtek po izrednem vrhu voditeljev Nata dejal, da bi bilo treba Rusijo zaradi agresije v Ukrajini izključiti iz skupine držav G20. Izključitev Rusije iz G20 ne bi bila usodna, je menil Peskov.

Peskov je ob tem Bidna obtožil, da želi s svojimi izjavami o morebitni ruski uporabi kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini preusmeriti pozornost od neprijetnih vprašanj za Washington v zvezi z ameriškimi programi razvoja tega orožja, tudi v Ukrajini.

Rusija bo od ZDA tudi zahtevala pojasnila glede vloge, ki naj bi jo sin predsednika Bidna Hunter igral pri financiranju bioloških laboratorijev v Ukrajini, je še odgovoril na vprašanje ruske tiskovne agencije Tass.

Moskva pri tem ni edina, ki zahteva pojasnila, je opozoril. "Kot veste, je Kitajska že pozvala k pojasnilom. Zahtevala je, da ta program in ta položaj postaneta pregledna za svet. Seveda bo to marsikoga zanimalo," je povedal Peskov.

Ime Hunterja Bidna se je v ameriški javnosti omenjalo v času predsedniške kampanje leta 2020, ko so republikanci v senatu sprožili preiskavo zaradi njegovih poslov v Ukrajini, s čimer so hoteli škoditi tudi demokratskemu predsedniškemu kandidatu Joeju Bidnu in pomagati k vnovični izvolitvi Donalda Trumpa.

12.10 Vsaj štirje mrtvi v Harkovu

V drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov so po poročanju lokalne policije v napadu na medicinski center v Harkovu ubili štiri ljudi. "Zjutraj so bili po bombardiranju raket na civilno infrastrukturo ubiti štirje ljudje, vsaj trije so bili ranjeni," poroča policija. Kot trdi BBC, je ruska vojska neuspešno oblegala mesto, ukrajinski odpor pa jih je tako frustriral, da so začeli na mesto streljati s topniškim orožjem in uničevati celotne četrti.

12.03 Kremelj: ZDA govorijo o kemičnem orožju, da bi preusmerile pozornost

Ameriški pogovori o tem, da bi Rusija lahko uporabila kemično orožje, so taktika za to, da se pozornost prenese z neugodnih vprašanj za Washington, je poročal glavni govornik Kremlja Dmitrij Peskov.

11.32 Napad na gledališče v Mariupolu verjetno terjal 300 življenj

V ruskem napadu na gledališče v obleganem ukrajinskem pristaniškem mestu Mariupol prejšnji teden je najverjetneje umrlo okoli 300 ljudi, so danes sporočile mestne oblasti na Telegramu. Medtem naj bi danes znova skušali odpreti varen koridor, po katerem bi lahko civilisti zapustili mesto.

"Od očividcev se pojavlja informacija, da je v mariupolskem gledališču po napadu ruskega letala umrlo okoli 300 ljudi," so sporočile mestne oblasti.

Do zdaj oblasti niso objavile nobenega podatka o žrtvah napada na gledališče, kamor se je zateklo več sto ljudi. Prejšnji teden so sicer ukrajinske oblasti poročale, da so iz ruševin rešili okoli 130 ljudi.

Ukrajina je odgovornost za napad pripisala Rusiji, ki pa to zanika.

V mestu, ki se spopada s pomanjkanjem osnovnih potrebščin, ostaja ujetih še skoraj sto tisoč ljudi, je nedavno sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk je danes izrazila upanje, da jim bo uspelo odpreti varen koridor, po katerem bi lahko civilisti v osebnih avtomobilih zapustili mesto.

Nekaterim je mesto že uspelo zapustiti. Po podatkih oblasti je iz mesta v četrtek pobegnilo okoli 2.700 ljudi. Skupno pa so v četrtek evakuirali več kot 3.300 ljudi iz mest, ki jih napadajo ruske sile.

10.15 Nekatere ruske enote naj bi se začele umikati

Nekaj ruskih vojaških enot naj bi se začelo umikati z nekaterih območij, so danes sporočili iz ukrajinske vojske. Ukrajinske sile so po navedbah britanskih obveščevalcev okrepile napade na pomembne cilje pod nadzorom Rusije. Rusiji pa naj bi uspelo uničiti največje vojaško skladišče nafte.

Po navedbah ukrajinskega generalštaba so se nekatere ruske enote, potem ko so izgubile več kot polovico vojakov, začele umikati v Rusijo. Večina front je en mesec po začetku vojne sicer zamrznjena. Ruski vojaki še naprej blokirajo Sumi in Harkov, kjer domnevno pripravljajo novo ofenzivo na bližnji Izjum, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moskva naj bi še vedno vzdrževala kopensko povezavo med rusko regijo Rostov na meji z Ukrajino in priključenim polotokom Krim, dodajo v štabu.

Po oceni britanskih tajnih služb so se ukrajinske sile osredotočile na pomembnejše logistične cilje na območjih, ki jih nadzoruje Rusija, med drugim ladje in skladišče orožja na območju Berdjanska. To bi ruske sile lahko prisililo v okrepitev obrambe svojih oskrbovalnih linij, so v četrtek sporočili z britanskega obrambnega ministrstva.

Rusija sicer še naprej izvaja napade. Uspelo jim je uničiti največje vojaško skladišče nafte v bližini Kijeva, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Ponoči pa so ruske sile na obrobju mesta Dnipro po navedbah lokalnih oblasti zadele vojaško enoto.

Ruske sile pa naj bi imele težave z uspešnostjo svojih raket, ta naj bi bila le okoli 40-odstotna, pri preostalih pa naj bi imeli težave z izstrelitvijo oz. rakete ob trku naj te ne bi eksplodirale, tiskovna agencija Reuters navaja neimenovane predstavnike ZDA.

O obstreljevanju poročajo tudi z območja v bližini Černobila. Generalni direktor Agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je sporočil, da naj bi ruske sile streljale na ukrajinske točke v mestu Slavutih, česar pa mu ni uspelo potrditi. To ogroža predvsem zaposlene v nuklearki in njihove družine, je dodal.

Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine pa trdijo, da je ukrajinska vojska obstreljevala mesto Zolote na območju Luganska, pri čemer so poškodovali stanovanjsko hišo.

9.04 Britanski obveščevalci: Ukrajinska vojska zavzela položaje pri Kijevu

Ukrajinska vojska naj bi po podatkih Britancev spet zavzela obrambne položaje 35 kilometrov od Kijeva. Na jugu želi ruska vojska zaobiti Mikolajev in iti proti Odesi ter jo napasti, a njihov napredek ni uspešen, saj imajo poleg ukrajinskega odpora še logistične težave.

8.32 Beg iz Mariupola: To je pekel!

Mariupol je simbol vojnega odpora in humanitarne katastrofe v ruski vojni proti Ukrajini. Nekateri, ki so preživeli in zbežali, so povedali, kaj so doživeli.

"Klinika je bila 500 metrov od moje hiše. Ko je letalo odvrglo bombo, smo mislili, da je zadela našo hišo, saj je bila eksplozija tako silovita," je povedal eden izmed preživelih.

Nekateri so zbežali iz mesta in šli v bližnja varnejša mesta, kjer se lahko počutijo vsaj malo bolj varne. Dolgo so čakali na odprtje humanitarnih koridorjev in nato z avtomobilom zapustili mesto. Povsod so bile nadzorne točke, kontrole. Ko so končno prišli do Zaporožja, niso mogli verjeti, da jim je uspelo zapustiti mesto Mariupol. Povedali so, da se bodo za vedno spominjali prizorov uničenega mesta in mrtvih ljudi. In da je to enostavno pekel.

8.18 Do zdaj v spopadih ubitih 135 otrok

Ukrajinski državni urad državnega tožilca je sporočil, da je bilo do zdaj v času napada Rusije na Ukrajino ubitih 135 otrok. Vsaj 184 otrok je bilo ranjenih.

7.59 Tako so videti posnetki iz zraka na mesto Mariupol

Srditi boji, ki potekajo med ruskimi in ukrajinskimi silami na območju mesta Mariupol, so za seboj pustili ogromno razdejanje ter uničene stavbe in drugo infrastrukturo. Deli mesta so ponekod popolnoma neprepoznavni. Podjetje Maxar Tehnologies je objavilo nove posnetke mesta iz zraka.

7.51 Novinar BBC-ja: Vse je uničeno

Novinar BBC-ja Jeremy Bowen se je mesec dni po začetku vojne vrnil v mesto Irpin, ki leži v bližini Kijeva in je postalo ključno za obstanek glavnega mesta. Ukrajinska vojska je želela potisniti ruske sile iz okolice Irpina. "Zelo je slabo, umirajo otroci in vsi drugi," je povedal civilist ob zapuščanju mesta.

Novinar Bowen je dodal, da so bili v mestu že pred tremi tedni, a je razlika ogromna in je vse uničeno.

7.17 Zelenski EU očital prepozno uvedbo sankcij proti Rusiji

"Uvedli ste sankcije. Hvaležni smo. To so močni koraki," je dejal. "A bilo je nekoliko pozno," je menil in dodal, da v primeru preventivnih sankcij vojne morda sploh ne bi bilo.

Izpostavil je tudi plinovod Severni tok 2 in nakazal, da Rusija v primeru zgodnejše blokade ne bi ustvarila "plinske krize".

Znova se je na evropske države obrnil tudi s pozivom, naj odobrijo prošnjo Ukrajine za pridružitev Evropski uniji. "Tu vas pozivam - ne bodite pozni," je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

V njem se je tudi ločeno obrnil na posamezne članice in pri tem izpostavljal njihovo raven podpore Ukrajini. Medtem ko je številne pohvalil, je drugim očital, da so bile ali pozne ali nenaklonjene ukrepom.

Zlasti je bil kritičen do Madžarske. "Tu se želim ustaviti in biti pošten. Enkrat in za vselej se morate odločiti, s kom ste," je dejal. Državo je pozval, naj neha oklevati pri sankcijah in dopusti prevoz orožja, poroča britanski BBC.

Voditelji članic EU se v Bruslju od četrtka sestajajo na dvodnevnem vrhu, posvečenem prav Ukrajini. Med drugim so ponoči pozvali k vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne. Rusijo so tudi znova pozvali k ustavitvi napada na Ukrajino.

6.35 Biden na Poljsko

Po vrhu EU v Bruslju, kjer so voditelji pokazali, da je Zahod združen proti Rusiji, bo ameriški predsednik Joe Biden odšel na Poljsko, kjer bodo govorili o načrtu za begunce.

6.31 Oblasti v Mariupolu: Pomagajte, ljudje umirajo, tudi zaradi lakote

Mestni svet Mariupola je Evropo in svet prosil za pomoč. "Ljudje so začeli umirati zaradi pomanjkanja hrane. Vse več ljudi nima dostopa do nje, saj so vsakodnevni poskusi, da bi jim pomoč dostavili, neuspešni in zaustavljeni," so zapisali.

6.29 Ukrajinska novinarka: Ljudje umirajo od lakote

"Naše oblasti so potrdile, da ljudje umirajo od lakote. Rusi poskušajo izbrisati Ukrajino in našo celotno kulturo z obličja zemlje," je objavila novinarka Anastasija Lapatina.

Ukrainians in #Mariupol are DYING FROM HUNGER, the government says. Russia is attacking all humanitarian convoys that try to enter the sieged city. People are starving. This is a deliberate destruction of Ukrainians as a nation. They are killing us, starving us, deporting us — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 24, 2022

6.24 Vrh EU za vzpostavitev solidarnostnega sklada za Ukrajino

Voditelji so znova poudarili, da Rusija z vojno proti Ukrajini grobo krši mednarodno pravo in povzroča ogromno smrti civilistov.

"Evropski svet od Rusije zahteva, da konča svoj vojaški napad na Ukrajino ter takoj in brezpogojno umakne vse svoje sile in vojaško opremo s celotnega ozemlja Ukrajine," so zapisali voditelji.

Pozvali so k takojšnji ustavitvi napadov na civiliste in civilne objekte, med katerimi so tudi bolnišnice in šole. "Ti vojni zločini se morajo končati takoj," so poudarili.

Izpostavili so, da sta obleganje pristaniškega mesta Mariupol in drugih ukrajinskih mest ter onemogočanje humanitarnega dostopa, ki ju izvaja ruska vojska, nesprejemljiva. Ruske sile morajo zagotoviti dobavo humanitarne pomoči v Mariupol in druga oblegana mesta ter omogočiti varne poti do drugih delov države, so poudarili.

Ukrajini so znova zagotovili nadaljnjo politično, finančno, materialno in humanitarno podporo ter izrazili pripravljenost na hitro nadaljnje ukrepanje z dodatnimi sankcijami.

Voditelji so pozvali tudi k pripravi vsega potrebnega za podporo članicam Unije pri spoprijemanju z begunsko krizo. Članice so pozvali k pripravi kriznih načrtov za zagotovitev srednjeročnih in dolgoročnih potreb.

Glede ukrajinskega članstva v EU je Evropski svet zgolj potrdil izjavo iz Versaillesa izpred dveh tednov, da "priznava evropska pričakovanja Ukrajine".