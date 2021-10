Nobelova nagrada za medicino za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik

Gre za "prelomno odkritje, " je ob razglasitvi nagrajencev utemeljila žirija za Nobelove nagrade. Letošnja dobitnika Nobelove nagrade sta omogočila razumeti, kako lahko toplota, mraz in mehanska sila sprožijo živčne impulze, ki omogočajo zaznavanje in prilagajanje svetu, so med drugim utemeljili.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7