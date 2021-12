Nihče noče delati: Avstrijci ponujajo plače do šest tisoč evrov

Več kot šest tisoč ljudi iz 45 držav se je marca lani na avstrijskih smučiščih okužilo s koronavirusom. Ker so se številne okužbe končale s smrtjo, je deset posameznikov in družin skupaj z avstrijsko organizacijo za zaščito potrošnikov vložilo tožbe proti avstrijskim oblastem. Tožniki Avstriji očitajo, da se je prepozno odzvala na nevarnost epidemije in, namesto da bi takoj ustavila javno življenje, turistom dopustila, da nadaljujejo počitnikovanje.

Strogi ukrepi zaradi koronavirusa avstrijskim turističnim podjetjem povzročajo velike težave z delovno silo. Ker se začenja vrhunec zimske sezone in število rezervacij narašča, število zaposlenih pa pada, so plače ponekod zrasle tudi do trikrat.

"Samo na enem izmed največjih avstrijskih spletnih portalov za iskanje služb AMS je trenutno na voljo več kot 4.500 delovnih mest v turizmu. Vendar je potreba po ljudeh veliko večja," je za avstrijski medij Heute pomanjkanje kadra v Avstriji komentiral Thomas Geiger iz Tirolske gospodarske zbornice. Po njegovih besedah je največja težava pomanjkanje delovne sile iz tujine, ki je v časih pred koronavirusom množično prihajala v Avstrijo. "Na delo je prihajalo predvsem veliko Nemcev, ki pa zdaj zaradi ukrepov ne želijo tvegati. Poleg tega je industrijo v zadnjih letih zapustilo veliko ljudi, saj so si poiskali bolj zanesljiva delovna mesta," pravi Geiger.

Natakarji zaslužijo do 4.500 evrov

"Nekatera podjetja kuharjem, ki govorijo nemško, ponujajo plače tudi do šest tisoč evrov mesečno," pravi direktor kadrovske agencije Peter Mayer. Primanjkuje tudi natakarjev, ki po njegovih besedah dobijo plačo okoli dva tisoč evrov mesečno. "Skupaj z napitninami v povprečju domov odnesejo tudi do 4.500 evrov," pravi Mayer, ki pa tudi priznava, da je to malo v primerjavi s časi pred koronavirusom. "Takrat so nekateri natakarji vsak dan dobili od tri tisoč do štiri tisoč evrov napitnin," pravi Mayer.

Tirolci na slabem glasu?

Pomankanje zanimanja za delo v avstrijskih smučarskih središčih pri tujcih se pripisuje tudi tirolskemu slovesu o nespoštovanju ukrepov v boju z epidemijo koronavirusa. Spomnimo, ravno iz Tirolske se je lani covid-19 razširil po vsej Evropi, tudi v Slovenijo. Takrat so lokalne oblasti počasi reagirale na prve okužbe, zaradi česar se je veliko ljudi tudi odločilo za tožbe.