Ni bila bomba iz 2. svetovne vojne, ampak igračka za seks

Nemška policija je sporočila, da so v gozdu na Bavarskem našli igračko za seks, ne ročne bombe iz druge svetovne vojne, kot so sprva mislili. Prve indice, da ne gre za bombo, so policisti našli v kondomih in lubrikantu, ki so bili v vrečki poleg igračke.

32-letna Nemka je med svojim dnevnim tekom po barvarskih gozdovih naletela na vrečko in na prvi pogled se je zdelo, da je v njej ročna bomba, poroča The Guardian. Ker je menila, da gre za bombo iz druge svetovne vojne, na katere ljudje večkrat naletijo med sprehodi po gozdovih, je poklicala policijo. Ko je oddelek za eksplozive bavarske policije prišel na kraj, so njegovi pripadniki ugotovili, da gre pravzaprav za igračko za seks v obliki ročne bombe.

"Poleg igračke so bili v vrečki še kondomi in lubrikant, zato smo na spletu preverili, ali res obstajajo igračke za seks, ki so po obliki podobne ročnim bombam. Ko smo to potrdili, smo vedeli, da ne gre za bombo, kar je analiza tudi potrdila," so sporočili bavarski policisti.