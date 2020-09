Neverjetno odkritje znanstvenikov na Veneri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna ekipa astronomov je danes objavila odkritje redkega plina fosfina v oblakih na Veneri. Gre za plin, ki ga povezujejo z življenjem, saj na Zemlji nastane le industrijsko ali s pomočjo mikrobov, ki uspevajo v okoljih brez kisika, so sporočili iz Evropske vesoljske agencije (Eso).

"Ko smo dobili prve znake fosfina v spektru Venere, je bil to šok," je povedala vodja ekipa Jane Greaves z britanske univerze Cardiff. Znanstveniki so že leta ugibali, da bi lahko oblaki na Veneri predstavljali dom mikrobom, odkriti fosfin pa bi lahko nakazoval na tovrstno nezemeljsko življenje.

Plin so odkrili s pomočjo opazovanja z Zemlje, med drugim z občutljivimi teleskopi. Mednarodna ekipa iz Velike Britanije, ZDA in Japonske je ocenila, da obstaja fosfin v majhnih koncentracijah. Po različnih izračunih pa zaenkrat ne vidijo načina, da bi v takih količinah lahko nastal naravno preko neorganskega procesa na planetu.

Kljub neverjetnemu odkritju, ki bi lahko napovedalo obstoj življenja zunaj Zemlje, pa so znanstveniki opozorili, da bi morali to domnevo še zelo temeljito raziskati. Čeprav je na območju, kjer so našli plin, okoli 30 stopinj Celzija, pa je območje tudi izredno kislo, opozarjajo, piše STA.