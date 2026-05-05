Nevarno zaostrovanje v Hormuški ožini #vŽivo

Po ponedeljkovi vnovični zaostritvi napetost med ZDA in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi ter obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Izreklo jih je več evropskih voditeljev. Po prepričanju iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija dogajanje kaže, da "ni vojaške rešitve za politično krizo".

7.30 Po vnovični zaostritvi v Zalivu se vrstijo pozivi k umiritvi

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes kot nesprejemljive obsodil iranske napade na Združene arabske emirate, ki so bili prvi, ki jih je Iran izvedel v približno mesecu dni trajanja prekinitve ognja med ZDA in Iranom.

O dveh ranjenih v napadu na kraj ob Hormuški ožini je poročal tudi Oman, Savdska Arabija pa se je zavzela proti vnovičnemu vojaškemu zaostrovanju v regiji. Iranska televizija je sicer zagotovila, da iranska vojska ni nameravala ciljati Združenih arabskih emiratov.

Britanski premier Keir Starmer je Teheran ponoči pozval, naj se resnično zaveže pogajanjem, da bi dosegli dolgoročno diplomatsko rešitev. Podoben poziv je na državo naslovil nemški kancler Friedrich Merz. "Iran se mora vrniti za pogajalsko mizo in prenehati jemati za talca regijo in svet," je sporočil.

Iranski zunanji minister Aragči je prepričan, da zadnje dogajanje v Hormuški ožini kaže, da "ni vojaške rešitve za politično krizo". ZDA je v izjavi na omrežju X pozval, naj dajo prednost posredovanju Pakistana v konfliktu, njihovo trenutno delovanje pa da jih bo pustilo na mrtvi točki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so v ponedeljek v poskusu, da bi prekinile blokado Hormuške ožine, ki jo od začetka vojne 28. februarja nadzira Iran, sprožile vojaško operacijo za ponovno vzpostavitev prometa v ožini, ključni za transport nafte in plina.

Glede na trditve ameriške strani sta ožino že uspešno prečkali dve trgovski ladji, kar je Teheran zanikal. Podobno so zavrnili trditve ameriške vojske, da je uničila šest iranskih plovil.

Iran je ZDA posvaril pred kakršnimkoli posredovanjem na območju in je proti ameriškim ciljem izstrelili več raket ter dronov, ki jih je ameriška vojska po lastnih navedbah prestregla.

V Združenih arabskih emiratih je po napadu z dronom zagorelo na energetskem objektu v Fudžajri, trije delavci so bili ranjeni. Država je poročala še o štirih raketah, ki naj bi proti njenemu ozemlju priletele iz Irana. Tarča iranskih dronov je bilo tudi nacionalno energetsko podjetje Adnoc.

Prizadevanja za vnovičen zagon pogajanj med ZDA in Iranom, ki sta se 11. aprila sešla na neposrednih pogovorih, do zdaj še niso prinesla uspeha, razhajanja med stranema pa ostajajo precejšnja.