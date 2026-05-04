Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so ZDA zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja.

6.40 Trump: ZDA bodo spremljale ladje skozi Hormuško ožino

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce, več kot 100 letal, brezpilotnih letal in 15.000 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je Trump zapisal na Truth Social, so ga države z vsega sveta, ki niso vpletene v bližnjevzhodni konflikt, prosile, naj jim pomaga osvoboditi njihove ladje, ki so zaradi iranske blokade obtičale v Hormuški ožini. Washington jih je obvestil, da bo ladje varno vodil skozi ožino, "da bodo lahko svobodno in uspešno nadaljevale s svojimi posli", je zapisal.

"Ta proces, Projekt Svoboda, se bo začel v ponedeljek zjutraj po bližnjevzhodnem času," je napovedal ameriški predsednik in Iranu zagrozil z ostrimi ukrepi v primeru kakršnega koli oviranja pobude.

Kot je dodal, gre za humanitarno gesto, saj številnim ladjam zmanjkuje hrane in drugih zalog, potrebnih za vzdrževanje zdravih in higienskih razmer na krovu. Na Trumpovo napoved se je odzval Iran, ki je opozoril, da bi vsako vmešavanje ZDA v Hormuško ožino veljalo za kršitev premirja.

"Vsako vmešavanje ZDA v novi pomorski režim v Hormuški ožini bo veljalo za kršitev premirja," je v nedeljo opozoril vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ebrahim Azizi.