Nevarno: kamere zabeležile orjaški izbruh vulkana #video

V Mehiki je v četrtek spet izbruhnil najdejavnejši mehiški ognjenik Popocatepetl. Tokratni izbruh je bil precej dramatičen, zabeležile pa so ga tudi kamere. Izbruh lave je pospremil tudi orjaški oblak prahu in kamnin, ki se je vil do tri tisoč metrov v višino.