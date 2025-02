Pregled pomembnejših dogodkov dneva



6.30 Netanjahu s Trumpom o drugi fazi prekinitve ognja v Gazi

6.15 Fajon v Libanonu o pomembnosti dogovora o prekinitvi ognja

6.30 Netanjahu s Trumpom o drugi fazi prekinitve ognja v Gazi

Pred odhodom v ZDA je Netanjahu v nedeljo povedal novinarjem, da bo s Trumpom razpravljal o zmagi nad palestinskim gibanjem Hamas, boju proti Iranu in osvoboditvi vseh talcev v rokah Hamasa.

Dejal je še, da je Izrael s svojim ravnanjem v vojni že spremenil podobo Bližnjega vzhoda. "Verjamem, da lahko v tesnem sodelovanju s predsednikom Trumpom ta zemljevid (Bližnjega vzhoda, op. p.) preoblikujemo še dodatno in na bolje," je dodal.

Izraelski premier je obisk v Washingtonu začel v ponedeljek s srečanjem z odposlancem ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom, ki je pred tem opravil pogovore s ključnima posrednikoma v pogajanjih o Gazi, Katarjem in Egiptom.

Druga faza pogovorov o prekinitvi ognja naj bi sicer zajemala izpustitev preostalih ujetnikov in pogovore o koncu vojne, čemur pa več članov Netanjahujeve vlade nasprotuje. Nekateri so celo opozorili, da bodo poskušali strmoglaviti vlado, če Izrael po izteku prve faze prekinitve ognja ne bo nadaljeval napadov na Gazo.

6.15 Fajon v Libanonu o pomembnosti dogovora o prekinitvi ognja

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes in v sredo v okviru svoje bližnjevzhodne turneje obiskala Libanon, kjer se bo sestala s tamkajšnjim političnim vrhom. Zavzela naj bi se za spoštovanje dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom ter si ogledala več humanitarnih projektov, ki jih zunanje ministrstvo izvaja skupaj s partnerji.

Fajon se bo danes in v sredo v Bejrutu sestala s predsednikom Libanona Josephom Aounom, ki je v začetku januarja prevzel položaj po dveh letih političnega zastoja, predsednikom parlamenta Nabihom Berijem, libanonskim zunanjim ministrom Abdulahom Bou Habibom in mandatarjem za sestavo vlade Navafom Salamom.

Med obiskom bo po napovedih pozdravila dogovor o prekinitvi ognja ter hkrati obsodila nasilje na jugu Libanona in dejstvo, da izraelska vojska tega območja še ni zapustila. Podprla naj bi tudi delo tamkajšnje mirovne misije ZN Unifil in se zavzela za spoštovanje ozemeljske celovitosti Libanona.

Prav tako si bo ogledala več humanitarnih projektov, ki jih ministrstvo izvaja s partnerskimi organizacijami. Med drugim bo obiskala center za razminiranje, ki deluje v okviru libanonske vojske in s katerim sodeluje ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, ter eno od zavetišč za ženske, ki so bile žrtve nasilja, je sporočilo zunanje ministrstvo.

V okviru turneje je Fajon v nedeljo in ponedeljek obiskala Jordanijo, kjer je med drugim poudarila nedopustnost prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite pripojitve Zahodnega brega. V četrtek bo predvidoma obiskala tudi Sirijo, če bodo to dopuščale varnostne razmere.