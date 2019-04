Netanjahu na poti do svojega petega vladnega mandata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po skoraj vseh preštetih glasovih zmagovalec torkovih parlamentarnih volitev v Izraelu ter je na poti svojega petega mandata na čelu vlade in oblikovanja nove koalicijske vlade, poročajo tamkajšnji mediji.

Po 97 odstotkih preštetih glasov naj bi stranka Likud Benjamina Netanjahuja ter Modro in belo zavezništvo nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Benija Ganca prejeli po 35 poslanskih sedežev, vendar naj bi Netanjahu s podporo drugih desnih strank v parlamentu dobil 65 od 120 poslanskih sedežev.

Predsednik bo mandat za oblikovanje vlade podelil Netanjahuju

Glede na to je zelo verjetno, da bo izraelski predsednik Reuven Rivlin v prihodnjih dneh oblikovanje koalicijske vlade zaupal prav Netanjahuju. Že izidi vzporednih volitev so v torek po zaprtju volišč pokazali precej izenačen rezultat Likuda ter Modrega in belega zavezništva. Tako Netanjahu kot Ganc sta razglasila zmago.

"Desni blok pod vodstvom Likuda je nedvoumno zmagal," je dejal Netanjahu in se volivcem zahvalil za zaupanje. Dejal je, da bo že v torek začel pogovore za oblikovanje desne vlade. Ganc je prav tako poudaril, da je na volitvah slavila njegova stranka: "Te volitve imajo jasnega zmagovalca in jasnega poraženca. Netanjahu je obljubljal 40 sedežev in izgubil."

V primeru petega mandata na čelu izraelske vlade bi Netanjahu postal premier z najdaljšim stažem v zgodovini Izraela.