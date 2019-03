Kljub protestom Izrael odprl mejna prehoda z območjem Gaze

Z območja Gaze je bilo proti Izraelu ponoči izstreljenih pet raket, na kar so izraelski tanki odgovorili z ognjem, usmerjenim na položaje Hamasa, je zgodaj zjutraj sporočila izraelska vojska. Izrael je kljub temu incidentu in nasilju, ki je spremljalo včerajšnje proteste, danes po skoraj tednu dni znova odprl mejna prehoda z območjem Gaze.

Nočni raketni napad z območja Gaze in izraelski odziv nista terjala žrtev. Izraelski tanki so po navedbah prič obstreljevali položaje Hamasa v osrednjem delu območja Gaze in vzhodno od istoimenskega mesta.

Več deset tisoč Palestincev se je zbralo na protestih

Pred tem incidentom se je na območju Gaze ob meji z Izraelom na protestih zbralo okoli 40 tisoč Palestincev, ki so obeležili prvo obletnico začetka množičnih protestov na obmejnem območju.

V spopadih z vojsko so bili po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje ubiti trije Palestinci, več kot 300 jih je bilo ranjenih. Že pred protesti, imenovanimi Pohod milijona, je pod izraelskimi streli umrl en Palestinec.

Foto: Reuters

Izrael se je kljub nemirni situaciji odločil ponovno odpreti mejna prehoda Erez za osebe in Kerem Šalom za blago. Oba prehoda so zaprli v ponedeljek, potem ko so rakete z območja Gaze ranile sedem Izraelcev in spodbudile povračilne izraelske napade.

Ubitih 267 Palestincev

Palestinci se že od 30. marca lani zbirajo na protestih Veliki pohod vrnitve, s katerimi zahtevajo vrnitev na območja, od koder jih je Izrael pregnal ob ustanovitvi države leta 1948.

Protesti so namenjeni tudi nasprotovanju Izraela in Egipta blokadi Gaze. Proteste je sicer sprožila napoved preselitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar so ZDA maja lani tudi storile.

Foto: Reuters

V nasilju med izraelsko vojsko in protestniki je bilo doslej po podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze ubitih 267 Palestincev, še več tisoč jih je bilo ranjenih. Umrl je tudi en izraelski vojak.