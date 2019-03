V Gazi na protestih več deset tisoč ljudi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelska vojska je navedla, da protestniki v obmejno policijo mečejo kamne, v policiste pa je priletelo tudi več granat in eksplozivnih sredstev. Na to se odzivajo s sredstvi za umirjanje protestov in streli v skladu z običajnimi postopki.

Med 33 ranjenimi so štirje utrpeli strelne rane, dva pa sta bila ranjena z gumijastimi naboji. Drugi so utrpeli poškodbe zaradi solzivca, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Že pred protesti, imenovanimi Pohod milijona, je pod izraelskimi streli umrl en Palestinec

Protesti namenjeni nasprotovanju blokade

Palestinsko gibanje Hamas in organizacija Islamski džihad sta sicer posvarila, da bodo na kakršnokoli agresijo proti protestu odgovorili z uporom.

Foto: Reuters

Palestinci se že od 30. marca lani zbirajo na protestih Veliki pohod vrnitve, s katerimi zahtevajo vrnitev na območja, od koder jih je Izrael pregnal ob ustanovitvi države leta 1948. Protesti so namenjeni tudi nasprotovanju blokade Gaze od Izraela in Egipta. Proteste je sicer sprožila napoved preselitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar so ZDA maja lani tudi storile.

V nasilju med izraelsko vojsko in protestniki je bilo doslej po podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze ubitih 267 Palestincev, še več tisoč jih je bilo ranjenih. Umrl je tudi en izraelski vojak.

Tridesetega marca se sicer na palestinskih območjih spominjajo tudi izraelskega prisvajanja zemljišč, ki so bila v lasti Palestincev, leta 1976. Ob tem so potekali množični protesti, na katerih je bilo ubitih šest Arabcev.