Benjamin proti Benjaminu: kdo bo v prihodnje vodil Izrael?

Prvi izidi bodo po napovedih znani po zaprtju volišč ob 22. uri po srednjeevropskem času, končni pa v sredo. Na volišča je od 6. ure po srednjeevropskem času pozvanih več kot šest milijonov Izraelcev, ki premierja sicer ne bodo volili neposredno, saj bo ta izbran glede na večino, ki se bo po volitvah oblikovala v 120-članskem knesetu. A kljub temu bo to glasovanje predvsem referendum za Bibija ali proti njemu, kot je med sonarodnjaki znan 69-letni Benjamin Netanjahu.

Netanjahuju grozi obtožnica zaradi treh primerov korupcije

Vodja desne stranke Likud je s premori na premierskem položaju skupaj že več kot 13 let. Za to se lahko zahvali predvsem slovesu, da je zagotovilo za izraelsko varnost in gospodarsko rast. A tokrat se mora po oceni poznavalcev boriti za politično preživetje, in to na dveh frontah.

Netanjahujev glavni tekmec je nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske Benjamin Ganc. Foto: Reuters

Grozi mu namreč obtožnica zaradi treh primerov korupcije, kar pomeni, da bi v primeru zmage lahko postal prvi premier, obtožen med opravljanjem položaja. Poleg tega mu po dolgih letih nasproti stoji resen tekmec, deset let mlajši politični novinec, nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske Benjamin Ganc, ki ga privrženci kličejo Beni.

Vodilni stranki v javnomnenjskih anketah precej izenačeni

V anketah pred volitvami sta bila Likud in Gancevo sredinsko Modro in belo zavezništvo večinoma precej izenačena. Obema naj bi se obetalo okoli 30 poslanskih sedežev. To je veliko premalo za jasno večino, a Likud naj bi imel glede na podporo, ki jo lahko pričakuje od manjših desničarskih strank, več možnosti za oblikovanje koalicije.

V zadnjem poskusu, da na svojo stran pridobi tudi najbolj skrajne desničarje, je Netanjahu v soboto izjavil, da bo v primeru zmage na volitvah priključil judovske naselbine na zasedenem palestinskem Zahodnem bregu.