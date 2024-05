"Če bomo morali ostati sami, bomo ostali sami," je Netanjahu dejal v videosporočilu. Dodal je, da se bo Izrael za zmago v vojni s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas boril z vsemi štirimi.

ZDA so glavne podpornice Izraela, vendar je ameriški predsednik Joe Biden v sredo zagrozil, da bo dodatno omejil dobavo orožja Izraelu, če bo Netanjahu nadaljeval obsežno vojaško ofenzivo v Rafi. Izrael trdi, da je namen operacije uničiti Hamas.

ZDA in druge izraelske zaveznice so kljub podpori izraelski kampanji v Gazi kritične do ofenzive v Rafi na meji z Egiptom, kamor se je ob izraelskih operacijah v drugih delih območja Gaze zateklo okoli 1,5 milijona Palestincev.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je v četrtek zvečer poudaril, da ima vojska dovolj orožja za dokončanje misije v Rafi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je v televizijskem nagovoru dejal, da so ZDA od začetka vojne proti Hamasu pomagale Izraelu. "Imamo svoje interese in smo občutljivi za interese ZDA," je dodal.

Ob izraelski zavrnitvi predloga za premirje delegacija Hamasa zapustila Kairo

Delegacija Hamasa, ki je v Kairu sodelovala v novem krogu pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi, je zapustila egiptovsko prestolnico in se odpravila v katarsko Doho, je danes sporočilo palestinsko islamistično gibanje, potem ko naj bi Izrael zavrnil nov predlog za premirje. Po navedbah skupine je pogajalska žogica zdaj popolnoma na strani Izraela.

"V praksi je okupacija (Izrael) zavrnila predlog, ki so ga predložili posredniki, in mu ugovarjala pri več osrednjih točkah," je sporočil Hamas ter pojasnil, da je v luči tega njihova delegacija zapustila Egipt in se odpravila v Katar.

Po navedbah gibanja je pogajalska žogica zdaj v celoti na strani Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Egiptovska tiskovna agencija Al-Qahera je pred tem v četrtek poročala, da sta Kairo po dveh dneh pogajanj zapustili delegaciji obeh strani.

Egiptovski zunanji minister Sameh Šukri je v telefonskem pogovoru ameriškemu kolegu Antonyju Blinknu povedal, da morata tako Izrael kot Hamas pokazati prožnost v pogajanjih, če želita skleniti premirje, je razvidno iz sporočila zunanjega ministrstva v Kairu.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva ZDA Matthew Miller pa je glede pogovora med Blinknom in Šukrijem dejal, da je prvi mož ameriške diplomacije egiptovskemu kolegu zagotovil, da ZDA ne podpirajo obsežnejše izraelske vojaške operacije v Rafi in da nasprotujejo kakršnemukoli prisilnem razseljevanju Palestincev.