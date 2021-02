Nenavadno: tako so ruski diplomati zapustili Severno Korejo #foto

Ruski diplomati in njihove družine so morali Severno Korejo zapustiti na vagonu na ročni pogon, saj je država, da bi zajezila širjenje novega koronavirusa, ustavila večino potniškega prometa z drugimi državami.

Severna Koreja do danes uradno ni potrdila še nobenega primera okužbe z novim koronavirusom, čeprav opazovalci temu oporekajo. Da bi zajezili širjenje virusa, so ukinili vlakovne povezave z drugimi državami, prav tako so ustavili večino mednarodnih letalskih potniških povezav.

Državo so lahko zapustili le po tirih

Skupini ruskih diplomatov in njihovim družinam tako zaradi strogih epidemioloških ukrepov ni ostalo drugega, kot da državo zapustijo na železniškem vagonu na ročni pogon, piše britanski BBC. Osem ljudi se je na poti iz glavnega mesta Pjongjang najprej odpravilo na vlak in avtobus, za prehod čez mejo pa so morali uporabiti vagon na ročni pogon.

Foto: Rusko zunanje ministrstvo/Facebook

Fotografije njihovega enokilometrskega potovanja čez mejo na vagonu na ročni pogon je na svojem profilu na Facebooku objavilo rusko zunanje ministrstvo. Kot so ob tem zapisali na ministrstvu, je bil glavni "motor" tretji sekretar veleposlaništva Vladislav Sorokin, ki je vagon potisnil čez reko Tumen v Rusijo.

Iz glavnega mesta do meje so potovali 34 ur

Skupina osmih ljudi, med katerimi je bila tudi Sorokinova triletna hči, se je na potovanje iz Pjongjanga do ruske meje odpravila z vlakom, na katerem so preživeli 32 ur, nato pa so še dve uri potovali z avtobusom. Na ruski strani meje, kamor so se nato prepeljali z vagonom na ročni pogon, so skupino pričakali predstavniki ruskega zunanjega ministrstva, diplomati in njihovi družinski člani pa so se nato z avtobusom odpeljali do letališča v Vladivostoku, navaja BBC.

Strogi ukrepi, ker se bojijo širjenja virusa

Kot piše britanski BBC, so strogi ukrepi, ki so jih uvedli v Pjongjangu, močno vplivali na potovanje. Država je na mejo prav tako poslala dodatne vojake, ki varujejo mejo pred nezakonitimi vstopi. V zadnjem letu so številni diplomati zapustili državo, veleposlaništva zahodnih držav pa so zaprta.