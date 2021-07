V Gradcu na stranišču piton ugriznil moškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prava nočna mora je doletela 65-letnega moškega, ko ga je v straniščni školjki pričakal piton. Ker ga ni opazil in brezskrbno sedel na stranišče, ga je kača ugriznila v genitalije.

Petinšestdesetletni moški je tako kot vsako jutro nič hudega sluteč odšel na stranišče. V straniščni školjki pa se je to jutro "namakal" okoli 1,6 metra dolg sosedov piton. Ta je sosedu pobegnil iz terarija in nekako mu je po ceveh uspelo priti v straniščno školjko v sosednjem stanovanju.

Presenečenje na stranišču

"Kmalu potem, ko sem sedel na straniščno školjko, me je nekaj uščipnilo na področju genitalij," je policiji povedal nesrečni Avstrijec. Sam je poklical reševalce, ki so kačo odstranili, njega pa odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe, poročajo tuji mediji.

Pitona, ki sicer ni strupen, so vrnili njegovi lastnici, 24-letni sosedi, ki ima v stanovanju še 11 drugih kač. Ta se bo morala zdaj soočiti z obtožbami zaradi suma povzročitve telesne poškodbe iz malomarnosti.