Nemški časopis FAZ: Janša je najnovejši bruseljski grešni kozel

V članku je novinar Karl-Peter Schwarz zapisal, da podoba, ki jo o Janši slikajo Evropska komisija ter njej naklonjene politične stranke in mediji, ni nič boljša od podobe njegovega madžarskega kolega Viktorja Orbana.

Janšo so tako označili za desničarskega populista, simpatizerja poraženega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in človeka, ki želi nadzorovati medije, pri tem pa so nekateri mediji izrazil skrb, da se politiki Orbanovega tipa pojavljajo tudi v drugih državah, je zapisal.

Podobne scenarije smo že videli

Novinar opozarja, da mnogi Janševi kritiki sploh ne poznajo slovenskega jezika in ne vedo veliko o Sloveniji. Informacije, tako piše, dobivajo s strani Slovencev, ki so naklonjeni levi politični opciji.

Podobne scenarije smo v preteklosti videli že v drugih državah, poudarja. Po Wolfgangu Schüsslu, Jaroslawu Kaczynskem in Viktorju Orbanu je po mnenju Schwarza tako zdaj na vrsti Janša, ker si je upal, tako kot ostali trije, postaviti po robu diktatu EU in se zavzeti za suverenost svoje države.

Z osamosvojitvijo Slovenije ni prišlo do menjave elit

Foto: STA Novinar naniza več zgodovinskih dejstev o tem, kakšno vlogo je imel Janša med osamosvajanjem in doda, da je slovenski premier v času Jugoslavije kritiziral komuniste in JLA, kar je takrat veljalo za tabu temo.

Ob tem je dodal, da z osamosvojitvijo Slovenije v naši državi ni prišlo do menjave elit in da so se komunisti v socialdemokratski in liberalni preobleki vrnili na oblast, pri čemer se je med njimi širil strah, da bi morali sodno odgovarjati tako za kriminalna dejanja med privatizacijo državnega premoženja kot tudi za povojne poboje v času Titove oblasti.

Levica se z vsemi sredstvi bori proti spremembam v sodstvu

Po njegovih besedah se kot na Poljskem in na Madžarskem tudi v Sloveniji levica z vsemi sredstvi bori proti spremembam v sodstvu. Spomnil je tudi na sodni proces Patria, ko je Janša pred volitvami leta 2014 pristal v zaporu, kasneje pa obsodba na ustavnem sodišču padla.

Zapis sklene, da si bodo Janševi nasprotniki še naprej prizadevali za padec vlade in da bo tudi Evropska komisija storila vse, kar je v njeni moči, da se to zgodi.