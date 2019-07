Nemška ladja v Sredozemskem morju rešila 65 prebežnikov

Ladja nemške nevladne organizacije Sea-Eye je danes v mednarodnih vodah ob obali Libije z gumijastega čolna rešila 65 ljudi. Po podatkih omenjene organizacije poskuša posadka ladje vzpostaviti stik z libijskimi oblastmi, a je bila do zdaj pri tem neuspešna. Neodzivni so tudi reševalni centri v Italiji in na Malti, so sporočili predstavniki Sea-Eyea.