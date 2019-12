Nemška kanclerka že deveto leto zapored najbolj vplivna ženska na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška kanclerka Angela Merkel se je v 16 letih izbire revije Forbes na seznam uvrstila 14-krat. Na četrtem mestu Forbesove lestvice je predsednica Evropske komisije Ursula Von Der Leyen, na petem pa glavna izvršna direktorica podjetja General Motors Mary Barra.

Med uvrščenimi tudi okoljska aktivistka

Na seznam se je kot najmlajša ženska do zdaj uvrstila mlada okoljska aktivistka, 16-letna Greta Thunberg, in sicer na zadnje, 100. mesto. Čeprav ni voditeljica države ali izvoljena političarka, ji je uspelo s svojim političnim aktivizmom in ostrimi kritikami političnih voditeljev zaradi neukrepanja proti podnebnim spremembam pridobiti visoko raven vpliva, je zapisala revija Forbes. Najstarejša na lestvici je na 40. mestu britanska kraljica Elizabeta.

Na seznam 100 najbolj vplivnih žensk na svetu se je letos uvrstilo 31 žensk iz gospodarstva, 17 iz sveta tehnologije, 12 iz financ, 14 iz sveta medijev in zabave, 22 političark in štiri, ki se ukvarjajo z dobrodelno dejavnostjo. Forbes ocenjuje, da skupaj nadzirajo ali vplivajo na več kot 2300 milijard dolarjev prihodkov in imajo 6,5 milijona uslužbencev.

Ženske s seznama prihajajo iz 32 držav ali ozemelj, od tega 50 iz Severne Amerike, 21 iz Azije, 23 iz Evrope, tri z Bližnjega vzhoda, dve iz Latinske Amerike in le ena iz Afrike.