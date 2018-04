Nemec med tatvino avta pomotoma ugrabil dva otroka

Foto: Thinkstock

Moški je hitro speljal in otroka kmalu zatem izpustil iz avta. Kot so sporočili nemški policisti, je bil moški nedvomno presenečen, ko je na zadnjih sedežih opazil sopotnika.

Incident se je zgodil, medtem ko je šla mati otrok po nakupih v bližnji kiosk, avto pa pustila prižgan. Sedemletna punčka in šestletni fantek sta bila v avtu sama, ko je moški, star med 40 in 45 let, po navedbah prič sedel za volan in odpeljal.

Otroka sta na varnem, o avtu, ki naj bi bil vreden približno deset tisoč evrov, pa za zdaj ni sledu.