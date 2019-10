Nemčijo okarala, ker je preveč varčna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Države območja z evrom, ki imajo proračunske presežke, kot je Nemčija, bi morale okrepiti izdatke in s tem podpreti rast območja z evrom, je danes dejala prihajajoča nova predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde. Te države je pozvala, naj namenijo več sredstev za infrastrukturo, izobraževanje in inovacije.

Članice območja z evrom so uspešno usklajevale svoje fiskalne politike v dolžniški krizi v letih 2008 in 2009, je za francoski radio RTL dejala Lagardova. "Od takrat pa države, ki imajo proračunski prostor, niso vložile potrebnega napora," je še dejala.

Države s "kroničnimi proračunskimi presežki, kot so Nizozemska, Nemčija in še nekaj držav po svetu", bi morale razvezati mošnjiček in s tem pomagati k preseganju "trenutnih neravnovesij", je nadaljevala.

Nekdanja prva dama Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki bo v petek uradno prevzela posle na čelu ECB od Maria Draghija, je pozvala te države, naj okrepijo vlaganja v infrastrukturo, izobraževanje in inovacije. Ponovila je tudi poziv francoskega predsednika Emmanuela Macrona k večji proračunski solidarnosti med 19 državami, ki si delijo evropsko valuto.

"Delimo si valuto, ne pa tudi pomembnejšega dela proračunskih politik," je dejala Lagardova. Po njenem mnenju je obžalovanja vredno, da območje z evrom še nima skupnega proračuna.

Finančni ministri območja z evrom so se ta mesec dogovorili o osnovah malega evrskega proračuna. Proračunski instrument, o katerem se pogajajo, je sicer precej razvodenela različica ambicije francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta je želel močan samostojen proračun, ki bi bil varovalo v krizah. Voditelji držav morajo dogovor še potrditi.