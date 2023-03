Nemčijo danes čaka dan, kot ga ni doživela že desetletja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do stavke v Nemčiji prihaja ob neuspešnih pogajanjih za višje plače v javnem sektorju.

V Nemčiji bodo stavkali zaposleni na letališčih in železnicah ter v avtobusnem prometu in pristaniščih, osrednja zahteva pa so višje plače. To bo največja stavka v Nemčiji v več desetletjih, zato pričakujejo obsežne motnje v prometu, pišejo tuje tiskovne agencije.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, je več zveznih držav v nedeljo že ukrepalo. Običajno ob nedeljah tudi v Nemčiji od polnoči do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, včeraj pa so bila ta pravila na poziv trgovcev in nemškega ministra za promet Volkerja Wissinga marsikje omiljena.

Opustitev nadzora v 10 zveznih državah naj ne bi povzročila večjih prometnih zastojev na avtocestah. Ta odločitev je glede na potrebe industrije sicer prišla pozno.

S frankfurtskega letališča pa so sporočili, da so za danes odpovedali vse potniške polete. Predvidenih je bilo 1.170 vzletov in pristankov s skupno približno 160 tisoč potniki.

Odpovedani tudi leti z brniškega letališča

Današnja stavka bo vplivala tudi na vozni red Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Tako so bili odpovedani vsi za danes načrtovani poleti med Brnikom in Frankfurtom ter Brnikom in Münchnom. Že v nedeljo sta bila odpovedana prihod in odhod v bavarsko prestolnico.

Spremembe bodo po oceni upravljavca brniškega letališča, družbe Fraport Slovenija vplivale na potovalne načrte približno 400 potnikov, so ocenili za STA. Nekaj potnikom so že v petek s preusmeritvami prek drugih letov na njihove končne destinacije pomagali tudi na letališču, so pojasnili.

V sindikatu zahteve po zvišanju plač

Sindikalna stran vztraja, da je stavka nujna. "Ljudje niso le podplačani, temveč so brezupno preobremenjeni," je za nemški časnik Bild am Sonntag dejal vodja sindikata Verdi Frank Werneke.

Do stavke prihaja ob neuspešnih pogajanjih za višje plače v javnem sektorju. Verdi zastopa 2,5 milijona javnih uslužbencev, med njimi delavce v javnem prometu in na letališčih, 230 tisoč zaposlenih pri nemškem železniškem operaterju Deutsche Bahn in v avtobusnem prometu pa predstavlja še sindikat EVG, poroča tiskovna agencija Reuters.

Verdi zahteva 10,5-odstotno zvišanje plač, s čimer bi te poskočile za vsaj 500 evrov na mesec, EVG pa pričakuje 12-odstotni dvig plač, kar pomeni, da bi porasle za vsaj 650 evrov na mesec.