Nemčija vzpostavila nadzor ob meji s Češko in Poljsko

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je danes sporočila, da bo policija odslej izvajala dodaten nadzor ob meji s Poljsko in Češko, da bi omejila nezakonite migracije. Čeprav so v Nemčiji pred dnevi napovedali stacionarni mejni nadzor, so stopili korak nazaj in se odločili za fleksibilen model, ki ga ni treba prijaviti Evropski komisiji.

Nemška policija bo odslej izvajala dodaten fleksibilen nadzor na poteh tihotapcev ob meji s Poljsko in Češko, je napovedala ministrica v Berlinu. Nadzor bo potekal ob meji in bo razširil postopke naključnih pregledov, ki jih že izvajajo, poroča nemški portal Tagesschau.

Faeser je zagotovila, da bodo pozorni na to, da nadzor ne bo vplival na dnevne migrante in tovorni promet.

Medtem ko so v ponedeljek pri nemški vladi še govorili o stacionarnem mejnem nadzoru, so zdaj spremenili načrte. Proti stacionarnemu nadzoru je bil med drugim sindikat policistov, saj da to ne bi bilo učinkovito, ker lahko tihotapci te nadzorne točke obvozijo.

V Evropski uniji se številne države soočajo s porastom števila migrantov. Na to predvsem opozarja Italija, ki sicer velja za tranzitno državo, podobno pa na porast števila migrantov opozarjajo v Nemčiji, ki velja za ciljno državo. Od januarja do avgusta so zabeležili 70.753 nezakonitih migrantov, kar je skoraj 60 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.