Nemčija v zaostritev mejnega nadzora

Nemčija zaostruje nadzor na vseh svojih mejah, je sporočila nemška zvezna policija. Med drugim bodo na mejah zavračali vse ljudi, ki so jih enkrat že izgnali iz države. Zvezna policija bo nadzor, ki ga je odredil nemški notranji minister Horst Seehofer, naključno izvajala na vseh svojih mejah, pri čemer bodo upoštevali tudi transportne poti za nezakonite prebežnike.

Že v četrtek so policisti izvedli nadzor na meji s Poljsko, natančneje v mestu Görlitz v nemški zvezni deželi Saška. V skladu z odredbo ministra Horsta Seehoferja bodo vse posameznike, ki so jih izgnali in jim prepovedali vnovičen vstop v državo, ob poskusu ponovnega povratka zavrnili že na meji.

Obsojenec poskuša po sodni poti preprečiti deportacijo

Povod za Seehoferjevo odločitev za zaostritev nadzora je bil tudi primer pripadnika kriminalne združbe iz Libanona, ki so ga nemške oblasti julija, ko je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj s prepovedanimi drogami, izgnale nazaj v domovino. Libanonec se je namreč konec oktobra vrnil v nemški Bremen. Nemško sodišče je odredilo, da mora državo zapustiti pred drugim decembrom, a poskuša pripadnik kriminalne združbe zdaj to preprečiti po sodni poti.

Notranji minister Saške Roland Wöller je ministrovo odločitev že pozdravil. Poudaril, da je bila vzpostavitev nadzora na vseh mejah ena od njihovih zahtev zvezni vladi. "Da bi zagotovili varnost in svobodo gibanja, je treba vedeti, kdo pride v državo," je dejal Wöller.

Nadzor na meji z Avstrijo bodo podaljšali še za pol leta

Nemčija je sicer do zdaj nadzorovala zgolj mejo z Avstrijo. Nadzor je uvedla po begunski krizi jeseni 2015, da bi preprečila omejila nezakonite migracije. Prihodnji teden bo omenjeni nadzor podaljšala še za pol leta.