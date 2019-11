V Ilirski Bistrici umrl obnemogli prebežnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ilirski Bistrici je v četrtek dopoldne umrl 20-letni prebežnik iz Sirije. Dogodek se je zgodil, ko je državljanka Grčije z osebnim vozilom, v katerem sta bila dva državljana Sirije z urejenim statusom v Nemčiji, pripeljala pred zgradbo policije. Klicali so na pomoč, zato je k avtu pristopil bližnji gasilec in ugotovil, da je v vozilu še en človek, ki kaže minimalne znake življenja.

Na kraj dogodka je prišla zdravnica iz Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, ki je moškega oživljala, vendar je kljub temu umrl. Odredila je sanitarno obdukcijo, vzrok smrti pa sta podhladitev in izčrpanost. Policisti so ugotovili, da je na kraju dogodka umrl 20-letni Sirec.

Obnemogli prebežnik klical brata, naj mu prideta pomagat

Preiskovalci so v nadaljevanju preiskave ugotovili, da je 20-letnik klical v Nemčijo svoja brata – Sirca, ki sta bila v vozilu – in jima povedal, da ne zmore več ter ju prosil, naj mu priskočita na pomoč. Sorodnika sta ga našla v gozdu v bližini Ilirske Bistrice na podlagi koordinat, ki jima jih je poslal sam. Ko sta ga našla, sta ga takoj pripeljala na policijsko postajo, so sporočili s koprske policijske uprave.