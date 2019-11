Pri poskusu prečkanja meje utonila v Kolpi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med vasjo Vukovci in Kovačjim gradom so črnomeljski gasilci iz reke Kolpe potegnili dve moški trupli. Točen vzrok smrti še ni znan, po prvih ugotovitvah naj bi moška utonila pri poskusu nezakonitega prestopa državne meje.

Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, so gasilci iz Črnomlja iz reke Kolpe potegnili dve trupli. Identiteta moških še ni znana, zato so kriminalisti pri ugotavljanju te za pomoč zaprosili tuje varnostne organe.

Po prvih zbranih obvestilih naj bi moška (enega so iz reke potegnili dopoldne, drugega popoldne) utonila pri poskusu nezakonitega prestopa meje. Točen vzrok smrti pa bo ugotovljen s sanitarno obdukcijo.

Pristojni organi so opravili ogled kraja, ter o dogodku obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko.