Nemčija bogatejša za tretji plavajoči plinski terminal

Terminal, ki je bil prvotno tanker za utekočinjen naftni plin, v dolžino meri 294 metrov, v širino pa 46. Namestili ga bodo ob izlivu reke Labe v Severno morje, 85 kilometrov severozahodno od Hamburga.

Njegova vloga bo prejemanje utekočinjenega plina in pretvarjanje tega nazaj v plinasto stanje za transport do plinskega omrežja, v bližnji prihodnosti pa bo to dejavnost prevzel nov stacionarni terminal, ki naj bi bil dokončan do leta 2026.

Plavajoči terminal začel obratovati decembra lani

V tem letu bo terminal s pomočjo posebne ladje v omrežje sprva dovajal 3,5 milijarde kubičnih metrov plina, nato pa naj bi se količina povečala na 7,5 milijarde kubičnih metrov.

Prvi plavajoči LNG-terminal v državi je začel obratovati sredi lanskega decembra v severnonemškem pristanišču Wilhelmshaven, drugi pa pretekli konec tedna v pristanišču Lubmin ob Baltskem morju na severovzhodu Nemčije.

Pred dnevi je nemška vlada ustanovila državno družbo Deutsche Energy Terminal (DET), ki bo upravljala s temi terminali. Skupaj bo po načrtih pod okriljem DET pet terminalov. Ti so načrtovani v Wilhelmshavnu, Brunsbüttelu, Stadu in Lubminu.