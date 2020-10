Nemci grozijo kršiteljem ukrepov, kazni tudi do 25 tisočakov

V Nemčiji, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 7.595 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo še 39 ljudi, tistim, ki ne spoštujejo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, grozijo visoke denarne kazni. Če, na primer, potniki, ki se v Nemčijo vračajo z rizičnih območij, sami ne opravijo sicer brezplačnega testa na novi koronavirus, potem pa zbolijo za covid-19 in okužijo še druge ljudi, jim grozi kazen do 25 tisoč evrov.

Kazni za tiste, ki ne upoštevajo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, so v Nemčiji precej visoke, globe pa se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. V zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija je za nenošenje mask, ki so obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, predpisanih 180 evrov globe, za kršitev prepovedi obiskov pa 200 evrov kazni, ki se lahko v primeru izjemno hudih kršitev podvoji.

Nemci kršiteljem predpisov grozijo z visokimi globami

Za neupoštevanje higienskih in zaščitnih ukrepov za zajezitev virusa, za nedovoljeno zbiranje, za udeležbo ali organizacijo različnih zabav, festivalov, nedovoljenih športnih treningov, športnih prireditev in drugih podobnih dogodkov ter za kršitve higienskih pravil v fitnes centrih, restavracijah in lokalih, na primer če ne sedite za mizo z ljudmi iz istega gospodinjstva, so v omenjeni zvezni deželi zagrožene denarne kazni do 25 tisoč evrov.

Enako visoka kazen je zagrožena za tiste, ki ob vrnitvi v Nemčijo ne opravijo obveznega brezplačnega testiranja na novi koronavirus, potem pa zbolijo in okužijo druge ljudi. Globa do 25 tisoč evrov v primeru neupoštevanja pravil grozi tudi odgovornim osebam v podjetjih in javnih ustanovah. V primerih hujših kršitev zakona o zaščiti pred nalezljivimi boleznimi pa lahko kršitelji pred sodiščem odgovarjajo celo za kazniva dejanja.

Sodišče razveljavilo policijsko uro v Berlinu

V Nemčiji ukrepov proti novemu koronavirusu ne sprejemajo samo na državni, pač pa tudi na regionalni ravni. Upravno sodišče v Berlinu je tako prejšnji petek začasno razveljavilo odlok o policijski uri v nemški prestolnici, ki je veljala med 23. in 6. uro. To je pomenilo, da so morali biti takrat zaprti vsi bari, restavracije in večina trgovin.

Sodišče je ugotovilo, da ni jasno razvidno, da lahko ta ukrep dejansko pomaga zajeziti pandemijo covid-19. Kot je spomnilo, so glavna žarišča širjenja okužb v Nemčiji trenutno zasebna druženja v krogu družine in prijateljev, ustanove, kot so domovi za upokojence, športni objekti in šole, mesnopredelovalni obrati, verska zbiranja in potovanja. Odločitev sodišča o razveljavitvi omenjenega odloka sicer še ni pravnomočna.