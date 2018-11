Nekdanji Trumpov odvetnik priznal, da je lagal

Nekdanji odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen je v četrtek na zveznem sodišču v New Yorku priznal, da je lagal kongresu okrog Trumpovih nepremičninskih projektih v Rusiji in o tem koliko je Trump vedel o tem. To je že drugo Cohenovo priznanje laganja v štirih mesecih.

Ni pa zadnje, saj je Michael Cohen, ki je plačal pornografski igralki za molk o spolnem razmerju s predsednikom, dosegel dogovor s posebnim tožilcem za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve Robertom Muellerjem.

Cohen že več mesecev sodeluje s tožilci, ker ga je Donald Trump pustil na cedilu glede plačil pornografski igralki in vsem možnih drugih sumljivih poslov, ki sta jih skupaj urejala, še preden se je newyorški bogataš odločil za predsedniško kandidaturo.

Cohen je na sodišču priznal, da je leta 2017 lagal v senatnem odboru za obveščevalne zadeve glede načrtov za gradnjo Trumpove stolpnice v Moskvi. Njegove izjave so bile v skladu s Trumpovim zanikanjem, da bi imel kakšne interese v Moskvi, ker mu je bil takrat še zvest.

Cohen je med drugim služil denar s prodajo dostopa do Trumpa, ko je ta prisegel na položaj. Cohen je senatu zagotovil, da se je projekt v Moskvi nehal januarja 2016 zaradi Trumpove odločitve za predsedniško kandidaturo.

Kazen za osem obtožnic mu bodo izrekli 12. decembra

Cohen je doslej priznal krivdo za osem obtožnic povezanih z utajo davkov, kršenja zakonodaje o financiranju volilnih kampanj, laganja finančnim ustanovam in podobno. Kazen v tem primeru, ki ga ne vodi Mueller, ampak newyorški zvezni tožilci, mu bo sodišče izreklo 12. decembra. Tu je šlo za plačilo pornografski igralki Stormy Daniels in Playboyjevem modelu Karen McDougal za molk o spolnem razmerju s Trumpom.

Trump je zjutraj izvedel za Cohenov nastop na sodišču in je že sprožil nekaj tvitov proti Muellerjevi preiskavi, ki so podobni vrsti prejšnjih. Potarnal je, da gre za preiskavo, ki išče zločin, Mueller in njegovi "jezni demokrati" pa da niti ne pogledajo "grozljivih zločinov pokvarjene Hillary Clinton" in demokratov, kar da je totalna sramota.

Pornografska igralka Stormy Daniels Foto: Getty Images "Kdaj se bo že končal ta nezakoniti lov na čarovnice v slogu Josepha McCarthyja, ki je uničil že toliko nedolžnih življenj, ali pa bo trajal večno. Po 40 milijonih dolarjev (ali je to mogoče?) je dokazal le to, da ni bilo sodelovanja z Rusijo. Tako brez veze!", je tvitnil predsednik ZDA.

Trump Cohena označil za šibkega človeka, ki laže za nižjo kazen

Preden je odrinil v Argentino na vrh G20 pa je Trump Cohena označil za šibkega človeka, ki laže za nižjo kazen. Nato je skušal pojasniti, za kaj je šlo pri poslu v Moskvi in razložil, da s tem ni bilo nič narobe in da bi lahko delal tam, kar je hotel. Ob tem se seveda zastavlja vprašanje, zakaj je glede tega potrebnega toliko prikrivanja dejstva, da je Trump le imel neke projekte v Moskvi.

"Trumpovi sodelavci sproti priznavajo krivdo za laganje o zvezah z Rusi in Rusijo. Kaj neki skrivajo?", je po Cohenovem priznanju laganja sporočil vodilni demokrat v senatnem odboru za obveščevalne zadeve Mark Warner iz Virginije, ki se seveda po dveh letih preiskav prav tako nekoliko spreneveda, ker o določenih zadevah ne sme javno govoriti.

"Kdaj se bo že končal ta nezakoniti lov na čarovnice v slogu Josepha McCarthyja, ki je uničil že toliko nedolžnih življenj, ali pa bo trajal večno. Po 40 milijonih dolarjev (ali je to mogoče?) je dokazal le to, da ni bilo sodelovanja z Rusijo. Tako brez veze!", je tvitnil predsednik ZDA Donald Trump. Foto: Reuters Mueller je zadolžen za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve na Trumpovi strani, kar je že dokazal z obtožnicami. Ostaja le še preiskava tega, kdo vse v Trumpovi kampanji je pri tem sodeloval z Rusi in ali je Trump s svojimi dejanji na položaju predsednika oviral pravosodje - med drugim s pritiskanjem na direktorja FBI Jamesa Comeyja, naj neha s preiskavo, kar se ni zgodilo. Trump je Comeyja enostavno odpustil in si s tem nakopal za vrat Muellerja, ki ima večja pooblastila od Comeyja.

Saga se počasi bliža vrhuncu

Saga, ki se vleče že vse od volitev, naj bi se sedaj počasi bližala vrhuncu, saj je Trump pisno odgovoril na vprašanja tožilcev. Domnevno naj bi se pri tem večkrat zlagal, zaradi česar mu grozijo posledice.

Ameriški pravni strokovnjaki po televizijah razlagajo, da so Muellerjevi tožilci vedeli, da nekdanji šef Trumpove kampanje Paul Manafort kljub priznanju krivde in privolitvi v sodelovanje s tožilstvom preko svojih odvetnikov predaja informacije o preiskavi in vprašanjih tožilstva Trumpovim odvetnikom.

Trump je v zadnjih tednih nekajkrat javno pomahal z možnostjo pomilostitve Manaforta, ki je bil obsojen zaradi finančnega kriminala v povezavi s svojim delom za proruske sile v Ukrajini. Z Manafortom naj bi bili tožilci blizu Trumpa, lovke pa segajo tudi v drugo smer.

Trumpovi sodelavci, kot je Roger Stone so na tarči zaradi povezav z Wikileaksom, ki je pred volitvami od ruskih hekerjev dobival negativne informacije o Clintonovi in jih objavljal ob ustreznem času. Na primer takrat, ko je v javnosti izbruhnil posnetek Trumpovega bahanja, kako lahko z ženskami dela, kar hoče.