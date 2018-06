Trumpovega odvetnika Cohena zapuščajo njegovi odvetniki

Odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen bo po poročanju televizije ABC in drugih ameriških medijev kmalu ostal brez svojih odvetnikov, saj ga zapuščata obe odvetniški pisarni iz Washingtona in New Yorka, ki ga zastopata v kazenski preiskavi, v katero je vpleten tudi Trump.

Preiskava se je začela letos, ko je posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve Robert Mueller naletel na dokaze o kaznivih dejanjih Cohena in je primer predal newyorškim zveznim tožilcem. Agenti FBI so med racijami v Cohenovem stanovanju, pisarni in hotelu zaplenili gore dokumentov.

Zavrnjeni trije zaupni dokumenti

Trumpovi in Cohenovi odvetniki so želeli preiskovalcem preprečiti, da pregledajo dokumente s sklicevanjem na zaupnost med odvetnikom in stranko - v tem primeru med Cohenom in Trumpom - čeprav je zadnji javno trdil, da Cohen ni njegov odvetnik, ampak le sodelavec.

Zvezna sodnica Kimba Wood je imenovala nekdanjo kolegico Barbaro Jones, da kot posebna opolnomočenka sodišča najprej pregleda zaplenjeno in ugotovi, ali je v njih kaj takšnega, kar bi moralo biti zaščiteno. Od 300.000 dokumentov jih je kot zaščitene dala na stran 162. Zavrnila pa je tri, ki so jih Trumpovi in Cohenovi odvetniki želeli ohraniti za zaupne.

Je vzrok za odhod odvetnikov denar?

Sodnica Kimba Wood je nato Cohenovim odvetnikom dala čas do petka, da dokončajo pregled dokumentov, ki bodo potem šli v roke zveznim preiskovalcem, ki niso povezani s preiskavo proti Cohenu, da dokončajo pregled.

Razlog zakaj Cohenovi odvetniki zapuščajo svojo stranko ni znan, vendar veliko znanosti pri tem ni potrebne. Razlog je lahko ta, da stranka nima denarja, ali pa so ugotovili, da je v težavah, ki jih ne bo mogoče odpraviti. Zaradi tega so ameriški komentatorji zdaj polni ugibanj, da bo Cohen začel sodelovati s preiskovalci, kar ne pomeni nič dobrega za Trumpa.

Cohen je bil najbolj odmevno vpleten v pripravo pogodbe o molčečnosti za pornografsko zvezdo Stormy Daniels, ki je imela leta 2006 razmerje s Trumpom, pogodba pa jo je utišala pred volitvami leta 2016. Njen odvetnik Michael Avenatti je medtem spravil v javnost številne dokumente o tem, kako je Cohen izkoriščal zveze s Trumpom za lastno bogatenje.