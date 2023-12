Nekdanji svetovni voditelj spregovoril o Putinovi duševni motnji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pričakovano napovedal, da se bo marca na volitvah potegoval za še en predsedniški mandat. To bi mu omogočilo obstanek na oblasti najmanj do leta 2030, saj si bo po pričakovanjih brez težav zagotovil peti mandat. Foto: Guliver Image

Če bodo ZDA pustile Ukrajino na cedilu, bodo "pred celim svetom izgubile obraz", je v pogovoru za Guardian poudaril nekdanji ukrajinski predsednik Leonid Kučma. Po njegovih besedah so tudi napake Zahoda vodile do Putinove invazije na njegovo domovino. "Ljudje pravijo, da je njegova obsedenost z Ukrajino neke vrste manija oziroma psihološka motnja. Mogoče je res tako," je še izpostavil.

Ukrajinci z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v ZDA, kjer republikanci blokirajo potrditev nove pomoči Ukrajini. Ameriški predsednik Joe Biden je na drugi strani naklonjen nadaljnji pomoči Ukrajini in poudarja, da zadrževanje ameriške pomoči dela v korist ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki lahko tako opogumljen napade tudi kakšno članico zveze Nato.

Leonid Kučma, ki je Ukrajino kot predsednik vodil med letoma 1994 in 2005, pri čemer ga mnogi krivijo za vzpon oligarhov in razraščanje korupcije, upa, da bo Bidnu uspelo uveljaviti zakonodajo, ki bi prinesla novo več desetmilijardno pomoč Ukrajini. Kot je dejal, so ZDA leta 2021 že izgubile Afganistan, poraz Ukrajine pa bi zanje pomenil, da bi pred celim svetom "izgubile obraz".

Vedel je, da je Putin sposoben napasti Ukrajino

85-letni Kučma je sicer Putina opisal kot kariernega operativca sovjetske obveščevalno-varnostne službe KGB z vsem, "kar ta poklic pomeni". Kot je dejal, je bil prepričan, da je Putin sposoben napasti Ukrajino, vendar ni bil prepričan, ali se bo za to tudi odločil. Ko so ga 24. februarja lani zbudili zvoki ruskega bombardiranja, je bil to zanj popoln šok, piše Guardian.

"Ne bomo se umaknili. Nikoli ne bomo obupali. Če nam pomagate, bomo zmagali. Če nam ne boste več pomagali, lahko umremo. Ampak potem lahko postanete naslednji, ki jih bo Rusija hotela uničiti," je Leonid Kučma sporočil Zahodu. Foto: Guliverimage

"Svet ni reagiral na okupacijo Krima"

Putinov cilj po njegovih besedah ni zgolj ozemeljska okupacija Ukrajine, ampak tudi uničenje samega koncepta Ukrajine, kar dokazujejo visoke številke človeških žrtev. "Ljudje pravijo, da je njegova obsedenost z Ukrajino neke vrste manija oziroma psihološka motnja. Mogoče je res tako," je izpostavil.

Prve težnje po Ukrajinskem ozemlju je sicer Putin, kot pravi Kučma, pokazal že leta 2003, ko je trdil, da Rusiji pripada otok Tuzla v Črnem morju, a se je Putin takrat umaknil. Drugače je bilo leta 2014, ko je sledil svojim načrtom in nezakonito okupiral ukrajinski polotok Krim. "Bilo je izjemno neprijetno, ker svet takrat ni reagiral. Bila je tišina," je poudaril Kučma in dodal: "Putin je razumel, da lahko stori karkoli, saj ni bilo odziva." To se je z rusko okupacijo vzhodnih ukrajinskih ozemelj tudi zgodilo.

Kučma trdi, da je nerealno pričakovati, da bo Putin pristal na mirovna pogajanja: "Ne more podpisati dokumenta, v katerem bi pisalo, da ni dobil tistega, kar je hotel. To bi moral pojasniti ruskemu ljudstvu."

Kučma je prejšnji mesec objavil posodobljeno različico svoje knjige iz leta 2003 z naslovom Ukrajina ni Rusija, ki jo je takrat namenil tako Ukrajincem kot tudi Rusom, saj je z njo želel opozoriti na nesprejemljiv odnos ruske politike do Ukrajine, ki je svojo zahodno sosedo gledala kot del Rusije.

V najnovejši izdaji knjige pa Kučma priznava, da so bila njegova prizadevanja o razsvetlitvi običajnih Rusov zaman, saj so močno podprli rusko imperialistično vojno proti Ukrajini.

Kučma prepričan, da je Janukoviča v ta zločin prepričal Putin

Zadnji predsedniški mandat Leonida Kučme se je sicer končal z oranžno revolucijo, ko je po predsedniških volitvah leta 2004 proruski kandidat Viktor Janukovič kljub sumom volilne prevare razglasil zmago. Kučma je zdaj razkril, da ga je Putin takrat nagovarjal k uporabi sile proti mirnim protestnikom, kar pa je, kot pravi, kategorično zavrnil. Drugače pa je ravnal Janukovič, ki je leta 2010 kljub vsemu postal predsednik. Ko je leta 2014 znova prišlo do protestov, so njegove sile ubile okoli sto ljudi. Kučma je prepričan, da je Janukoviča v ta zločin prepričal Putin.

"Ne bomo se umaknili. Nikoli ne bomo obupali. Če nam pomagate, bomo zmagali. Če nam ne boste več pomagali, lahko umremo. Ampak potem lahko postanete naslednji, ki jih bo Rusija hotela uničiti," je Kučma ob koncu pogovora sporočil Zahodu.