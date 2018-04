Nekdanji južnokorejski predsednik uradno obtožen korupcije

Nekdanjega južnokorejskega predsednika Lee Myung-baka so danes uradno obtožili korupcije. Očitajo mu prejemanje podkupnine, zlorabo oblasti, poneverbe in utajo davkov, grozi pa mu dosmrtni zapor. Z današnjo obtožbo 76-letnega Leeja so vsi štirje še živeči nekdanji južnokorejski predsedniki obtoženi ali obsojeni korupcije.

Foto: Reuters

Lee je obtožen, da je med letom 2007, ko je bil izvoljen, in letom 2012 prejel skupno 11 milijard vonov (8,4 milijona evrov) podkupnin, med drugim od Samsunga za pomilostitev njihovega direktorja Lee Kun-heeja leta 2009, ki je bil zaradi utaje davkov obsojen na pogojno kazen. Tako Samsung kot Lee sicer obtožbe zanikata.

Poleg tega tožilstvo trdi, da je Lee med letoma 1994 in 2006 poneveril 35 milijard vonov (26,8 milijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bivši predsednik vse obtožbe zanika

76-letnik, ki je bil predsednik države med letoma 2008 in 2013, vse obtožbe zanika. Prijeli so ga pretekli mesec, od tedaj pa zavrača zaslišanje na tožilstvu. Pričakovati je, da se bo sojenje začelo prihodnji mesec. Če bo obsojen v vseh točkah obtožnice, mu grozi dosmrtni zapor, navaja južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Tožilstvo je ob aretaciji poudarilo, da so Leejevi zločini skoraj tako resni kot zločini njegove naslednice na predsedniškem položaju, Park Geun-hye, ki so jo zaradi korupcijske afere iz leta 2016 lani odstavili s položaja. Parkova je bila pretekli teden obsojena na 24 let zapora zaradi korupcije. Sodišče v Seulu jo je spoznalo za krivo zlorabe položaja, prejemanja podkupnin in izsiljevanja ter ji naložilo plačilo 18 milijard vonov (13 milijonov evrov) kazni.

Zaradi korupcije in izdaje v zaporu tudi nekdanja predsednika

Zaradi korupcije in izdaje sta okoli dve leti v zaporu preživela tudi nekdanja južnokorejska predsednika Chun Doo-hwan in Roh Tae-woo, potem ko sta končala predsedniški mandat. Bivši predsednik Roh Moo-hyun pa je storil samomor, ko so ga preiskovali zaradi korupcije.