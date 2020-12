Nekdanjega tesnega Milanovićevega sodelavca obsodili na zaporno kazen

Zagrebško sodišče je danes na prvi stopnji obsodilo nekdanjega vodjo urada hrvaškega premierja Tomislava Saucho in tajnico v več hrvaških vladah Sandro Zeljko na zaporno kazen zaradi ponarejanja potnih nalogov. Nekdanji šef urada nekdanjega hrvaškega premierja, danes pa hrvaškega predsednika Zorana Milanovića je bil obsojen na tri leta zapora, tajnica pa na štiri leta in pol. Sodba še ni pravnomočna.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je leta 2017 najprej sprožil postopek proti Tomislavu Sauchi, Sandra Zeljko pa je bila priča. Nato se je po pisanju STA izkazalo, da je Zeljkova kot tajnica v vladnem uradu tudi v naslednjih vladah pod vodstvom Tihomirja Oreškovića in Andreja Plenkovića še naprej ponarejala potne naloge. Tako se je iz priče prelevila tudi v soobtoženko v primeru, ki je bolj znan kot afera dnevnice.

Saucha in Zeljkova obsojena na prvi stopnji

Sodišče je danes presodilo, da sta Saucha in Zeljkova odgovorna za zlorabo položaja in pooblastil, goljufije, ponarejanja uradnih dokumentov ter pomoč pri teh kaznivih dejanjih med letoma 2013 in 2017. Skupaj sta ponaredila 130 potnih nalogov, Zeljkova pa potem sama še 66. Na ta način naj bi državni proračun oškodovala za nekaj manj kot milijon kun oziroma 133.500 evrov. Sodišče je odločilo, da bosta morala Saucha in Zeljkova državi ta denar vrniti, dobila pa sta tudi prepoved opravljanja dela v javnih službah.

Saucha in Zeljkova sta sicer že vse od začetka procesa zavračala odgovornost za ponarejanje dokumentov in odtujitev denarja. Saucha je po izbruhu afere izstopil iz stranke SDP, a poslanskega mandata v prejšnjem sklicu sabora ni vrnil. Njegov poslanski glas je bil med drugim odločilen pri glasovanju o interpelaciji zoper ministra za finance Zdravka Marića spomladi 2017, ko je opoziciji zmanjkal le en glas za odpoklic ministra, poroča STA.