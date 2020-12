Janša: Medijska gonja zoper Počivalška je skrajno krivična

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v epidemiji z nadčloveškimi napori reševal zdravje in življenja ljudi ter zdravstveni sistem pred kolapsom, je prek Twitterja sporočil premier Janez Janša. "Pristojni organi lahko kadarkoli raziščejo vse, a medijska gonja zoper njega in sodelavce je s človeškega vidika skrajno krivična," je dodal predsednik vlade.

Omenjeni zapis je predsednik vlade Janez Janša na Twitterju objavil v torek zvečer in ob tem poobjavil tvit gospodarskega ministra Zdravka Počivalška z odzivom na sporočilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o uvedbi preiskav suma kršitve integritete pri nabavah zaščitne opreme. Med tistimi, ki jih bo preiskovala KPK, je namreč tudi Počivalšek, ki je zapisal, da je nabava medicinske opreme na začetku epidemije potekala v norih okoliščinah.

"S kolegi na ministrstvu smo naredili vse, kar je bilo v naših močeh, da smo zdravstvu v najkrajšem času zagotovili opremo," je zagotovil gospodarski minister. Počivalšek je ob tem napovedal, da bo s KPK korektno sodeloval. "V življenju sem vedno pazil na integriteto in zato obtožbe zavračam in hočem dokončno razčistiti to zgodbo ter si vrniti dobro ime," je v torek pojasnil minister.

KPK pod drobnogled vzela tudi Galeta, Zakrajška in Potočnikovo

Poleg ministra bo KPK med drugim preiskovala še nekdanjega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija, nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta, vršilca dolžnosti direktorja omenjenega zavoda Tomija Rumpfa in nekdanjega direktorja zavoda Antona Zakrajška, prav tako bo preiskovala uslužbenca zavoda Alojzija Černeta in Marka Naraločnika ter uslužbenko ministrstva za gospodarstvo Andrejo Potočnik, poroča STA.