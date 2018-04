Ne samo v slovenskem parlamentu, tudi v francoskem izginjajo umetnine

Tako kot v slovenskem primeru, ko je državni zbor izginotje Groharjeve slike prijavil šele po dveh letih, je izginotje umetnin v Franciji prišlo na dan šele ob letnem popisu imetja konec lanskega leta. Vsi dozdajšnji poskusi, da bi jih našli, so bili zaman, so dodali in pojasnili, da so umetnine visele v pisarnah parlamenta, ki stoji ob južnem nabrežju reke Sene v Parizu.

Med pogrešanimi umetninami so delo grškega umetnika Takisa, ki sicer pripada francoskemu Nacionalnemu skladu sodobne umetnosti, sliki francoskih sodobnih umetnikov Herveja Telemaqua in Richarda Texierja ter grafika neznanega avtorja.

S primerom se zdaj ukvarja posebna enota pariške policije, ki se posveča krajam umetniških del.

Državni zbor izginotje slike prijavil po skoraj dveh letih

Podobno izginotje se je pred dobrim desetletjem zgodilo tudi v slovenskem parlamentu. Iz pisarne v državnem zboru, ki jo je zasedal Sašo Peče, takrat še poslanec Slovenske nacionalne stranke, je nekdo jeseni leta 2006 ukradel sliko Kozolec slovenskega impresionista Ivana Groharja.

Da slike ni, so ugotovili ob inventuri v začetku leta 2007, izginotje pa so policiji prijavili šele septembra 2008. Na vprašanje, zakaj so izginotje slike prijavili tako pozno, nam v DZ niso znali odgovoriti. Zapisali so le, da "ne razpolagajo s podatkom, zakaj je tedanje vodstvo izginotje slike prijavilo leta 2008".

Kot so nam sporočili s Policijske uprave Ljubljana, v zvezi s preiskavo izginotja dragocene umetnine iz parlamenta ni nič novega.

Kot piše britanski časnik Guardian, je v francoskih javnih poslopjih, kot so ministrstva, veleposlaništva in mestne hiše, razstavljenih ali v uporabi približno 430 tisoč umetniških del, ki spadajo v narodno dediščino.

Leta 2016 je komisija, odgovorna za to, da bdi nad njimi, v poročilu nakazala, da jih je izginilo najmanj 22.800, vključno z veliko oblazinjeno klopjo iz akacije, ki je iz parlamenta izginila, ne da bi kdo opazil, še navaja časnik.