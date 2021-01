Navdušenje zaradi nove poteze šefa Luke Dončića

Mark Cuban, ki je v Sloveniji najbolj znan kot človek, ki plačuje našega čudodelca pod koši Luko Dončića, je ta mesec ustanovil podjetje Mark Cuban Cost Plus Drug Company.

Podjetje bo prodajalo in kmalu tudi proizvajalo generične različice zdravil, ki jih farmacevtski velikani v ZDA pod lastnimi znamkami danes tržijo po izredno visokih cenah, zaradi česar jih številni Američani, v prvi vrsti predvsem milijoni tistih, ki si to najtežje privoščijo, mastno preplačujejo.

Visoke cene znamk sicer generičnih zdravil, ki jih Američani pogosto preplačujejo tudi stokratno, so posledica monopolov, ki jih imajo farmacevtska podjetja na trgu v ZDA. Eden najbolj odmevnih primerov tega je trg inzulina, ki ga v Združenih državah Amerike obvladujejo samo tri podjetja (Ely Lilly, Sanofi in Novo Nordisk). Cene inzulina v ZDA so od šestkrat do tridesetkrat višje od cen zdravila v drugih razvitih državah. Poznani so primeri, ko so sladkorni bolniki umirali, ker si ga niso mogli več privoščiti. Foto: Reuters

Kot je zapisano na spletni strani podjetja Mark Cuban Cost Plus Drug Company, stremijo k "radikalno transparentni" cenovni politiki. Vsi bodo lahko vedeli, koliko stane proizvodnja določenega zdravila in kakšni so stroški prevoza, distribucije, marketinga.

Ponudijo lahko desetkrat nižjo ceno od trenutne

Marža na zdravila bo nespremenljiva in bo znašala 15 odstotkov, saj mora podjetje ostati dobičkonosno, še navajajo na spletni strani podjetja.

Prvo zdravilo, ki ga bodo tržili, bo generična različica albendazola, zdravila proti črevesnim zajedavcem. Cubanovo podjetje ga bo prodajalo za 20 ameriških dolarjev na tableto. Enako zdravilo na trgu v ZDA trenutno v povprečju stane od 225 do 250 dolarjev na tableto. Za zdravljenje infekcije z zajedavci sta praviloma potrebni dve.

Mark Cuban je že pred nekaj leti opozarjal, da so cene zdravil v Združenih državah Amerike absolutno previsoke in da je treba nekaj ukreniti za zaustavitev proizvajalcev, ki jih navijajo v nebo, ker trg in regulatorji to dopuščajo. Foto: Reuters

V podjetju Cost Plus Drug trdijo, da proizvodnja ene tablete albendazola stane zgolj 13 dolarjev. Njihova marža bo veleprodajno ceno dvignila na 15 dolarjev, priporočena maloprodajna cena za končne ponudnike pa bo 20 dolarjev. Drugih dejavnikov, ki bi vplivali na končno ceno zdravila, ni, obljubljajo.

V Cubanovem podjetju napovedujejo, da bodo do konca leta 2021 začeli z distribucijo več kot 100 generičnih zdravil, prihodnje leto pa bodo v Dallasu zgradili lastno tovarno, ki jim bo dolgoročno omogočila dodatno znižanje stroškov proizvodnje in s tem tudi končne cene.

Internet je nad potezo Marka Cubana navdušen. V skupini Uplifting News na največjem internetnem forumu Reddit, ki ima več kot 16 milijonov članov, je objava o ustanovitvi podjetja za prodajo poceni zdravil postala druga največkrat všečkana objava v devetletni zgodovini obstoja skupine. Foto: Matic Tomšič

Preberite tudi: