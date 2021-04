Nato začel umik iz Afganistana

"Zaveznice v Natu so sredi aprila odločile, da bodo do 1. maja začele umik sil v operaciji Odločna podpora in ta umik se je začel. To bo urejen in usklajen proces," je dejal neimenovani predstavnik Nata.

Izpostavil je, da bo varnost vojakov glavna prioriteta pri vsaki etapi procesa in da bodo sprejeli vse potrebne korake, da bodo vojaki zaščiteni.

Poudaril je tudi, da bodo vsakršni napadi talibanov med umikom sil naleteli na odločen odgovor. Končanje umika načrtujejo v nekaj mesecih, je še povedal, a drugih podrobnosti ni želel povedati.

Več kot 9.000 vojakov

V Afganistanu je v okviru nebojne operaciji Odločna podpora okoli 9600 vojakov iz skupno 36 držav. Med njimi je okoli 2500 ameriških vojakov ter šest pripadnikov Slovenske vojske, ki delujejo na območju Herata na zahodu Afganistana.

Operacija je namenjena urjenju in mentoriranju afganistanskih varnostnih sil pod vodstvom mednarodno priznane vlade v Kabulu v njihovem boju proti skrajnim skupinam in talibanom.

Večino tujih sil v Afganistanu so sicer predstavljali ameriški vojaki, ki so poleg sodelovanja v Natovi operaciji urjenja afganistanskih sil sodelovali tudi v protiterorističnih operacijah.