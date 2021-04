Simbolni datum: Biden naznanil, kdaj bo umaknil vojsko iz Afganistana

Ameriški predsednik Joe Biden je odločil, da bodo umik ameriške vojske iz Afganistana, s tem pa tudi najdaljšo ameriško vojno, končali do 11. septembra. To je pet mesecev pozneje, kot je bilo načrtovano, je neimenovani predstavnik ameriške administracije povedal ameriškim medijem. Enajstega septembra bo minilo 20 let od terorističnih napadov v ZDA.

Biden bo v sredo sporočil načrt, da bodo iz Afganistana odšli v koordinaciji s silami zahodnih zaveznic vsi ameriški vojaki, razen vojaškega osebja, ki bo varovalo ameriška diplomatska poslopja, je pojasnil omenjeni predstavnik, povzema STA.

Dodal je, da Biden odhoda ne bo povezoval s pogoji na terenu, kjer naraščajo bojazni, da bi talibani lahko napredovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvotna Trumpova napoved je bila 1. maj

Kot je pojasnil omenjeni predstavnik administracije, je Biden menil, da je pristop upoštevanja razmer na terenu, ki mu sledijo že dve desetletji, recept za to, da bi v Afganistanu ostali za vedno.

Biden je sicer po nastopu mandata že nekajkrat opozoril, da bodo težko uresničili umik ameriške vojske do 1. maja, za kar se je s talibani dogovorila administracija nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. ZDA imajo sicer v državi pod Hindukušem še okoli 2.500 vojakov.