Več tisoč vojakov ta mesec sodeluje na vaji zveze Nato na severu Finske, nedaleč od meje z Rusijo. Vaje na Laponskem so del največje Natove artilerijske vaje v Evropi, ki vključuje tudi vaje v Estoniji, Nemčiji, Romuniji in na Poljskem, v katerih skupno sodeluje približno pet tisoč vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vaj na Finskem se udeležuje okoli 3.600 vojakov iz ZDA, Švedske, Velike Britanije, Francije in drugih članic Nata.

To so prve obsežne vaje na Finskem, odkar se je ta nordijska država lani pridružila Natu, kar je razjezilo Moskvo, ki že dolgo nasprotuje vsakršni širitvi Nata.

Finski polkovnik Janne Makitalo, vodja vaje Dinamična fronta 25 na Finskem, je dejal, da je glavni cilj vaje urjenje in razvijanje medsebojnega sodelovanja v artilerijskih enotah zavezništva ter priprava vojakov na težke arktične razmere, zdaj ko so Norveška, Švedska in Finska vse članice Nata.

Zavrnil je ugibanja, da bi lahko Nato izzval Moskvo s tem, da bi v bližini meje z Rusijo razkazoval svojo vojaško moč. "To ni nikakršno razkazovanje sile," je vztrajal.

Vojaško območje Rovajarvi je veliko več kot tisoč kvadratnih kilometrov in je največje evropsko strelišče in vadišče. Zaradi svoje arktične lege ponuja tudi posebne pogoje, tako zaradi kratkega dneva kot mraza, še piše AFP.