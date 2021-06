Nato prvič v zgodovini zaostruje držo do Kitajske

Voditelji članic zveze Nato so prvič zaostrili držo do Kitajske. Kitajske ambicije in odločno vedenje predstavljajo "sistematične izzive na pravilih temelječemu mednarodnemu redu". Nato skrbijo politike prisile, ki jih uporablja Peking, in ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami zavezništva, so zapisali v danes sprejetem sporočilu vrha.

Ne vstopamo v novo hladno vojno in Kitajska ni naš sovražnik, vendar pa moramo skupaj kot zavezništvo nasloviti izzive, ki jih vzpon Kitajske predstavlja za našo varnost, je sicer pred začetkom vrha dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, na katerem voditelji obravnavajo vrsto tem, ob vse večji vojaški krepitvi Kitajske.

V odnosih s Kitajsko so po mnenju Stoltenberga tako priložnosti, denimo na področju podnebnih sprememb in nadzora orožja. Obenem pa vojaška krepitev Kitajske, vključno z naprednimi vojaškimi sistemi, njen vse večji vpliv in politika pritiskov predstavljajo izziv za našo varnost, je opozoril.

Slovenski premier Janez Janša in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg na vrhu v Bruslju. Foto: Guliverimage Kitajska ne deli naših vrednot, kar se kaže v zatrtju demokratičnih protestov v Hongkongu in zatiranju manjšin v lastni državi. Uporablja sodobno tehnologijo za nadzor svojega prebivalstva v obsegu, kot ga še nismo videli.

Nato opozarja Rusijo na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti

Dokler Rusija ne bo izpolnjevala mednarodnega prava ter svojih mednarodnih obveznosti in odgovornosti, ne more biti normalizacije odnosov, so sklenili voditelji. Na poslabšanje varnostnega okolja se bo zavezništvo še naprej odzivalo s krepitvijo odvračalne in obrambne drže do Rusije, piše v sporočilu vrha.

Vrh Nata za krepitev skupnega financiranja z letom 2023

Voditelji 30 članic zveze Nato so potrdili ambiciozne načrte za prilagoditev zavezništva izzivom do leta 2030, ki vključujejo zavezo h krepitvi skupnega financiranja z letom 2023, na temelju analize potreb.

Načrt za Nato do leta 2030 zvišuje raven ambicije za zavezništvo in daje jasne usmeritve za nadaljnje prilagajanje za spoprijemanje z obstoječimi, novimi in prihodnjimi grožnjami in izzivi, piše v skupnem komunikeju v 79. točkah, ki so ga sprejeli voditelji.

Uresničevanje teh načrtov po navedbah v skupnem sporočilu terja ustrezna sredstva, tako v okviru nacionalnih obrambnih izdatkov kot v okviru skupnega financiranja. Voditelji so se ob tem dogovorili za povečanje teh sredstev, tudi skupnega financiranja z letom 2023, ob upoštevanju analize potreb.

Napovedali so, da se bodo o konkretnih potrebah po dodatnem financiranju do leta 2030 dogovorili na srečanju prihodnje leto, skupaj z dogovorom o nadgradnji strateškega koncepta.

"Da bomo lahko skupaj storili več, moramo skupaj tudi vlagati več," je po vrhu poudaril Stoltenberg. Ob tem je izpostavil, da bo potrebna krepitev sredstev za vse tri dele Natovega proračuna: civilnega, vojaškega ter za infrastrukturo in nekatere zmogljivosti.